Que faire si mon enfant harcèle ?

Si on parle, à juste titre, des victimes de harcèlement scolaire en France, on oublie souvent que derrière chaque enfant se cache un ou plusieurs harceleur(s). Agir en tant que parent rapidement c'est éviter que le harcèlement se reproduise un jour ou l'autre.

Que se passe-t-il dans la tête d'un enfant qui harcèle ?

Parmi les enfants harceleurs, on distingue le meneur est le suiveur. Si le premier veut dominer et recherche une reconnaissance sociale, le deuxième peut être lui-même victime ou chercher à se conformer au groupe. Dans les deux cas il peut être parfois difficile pour l'enfant de reconnaître ce qu'il a fait, soit parce qu'il manque d'empathie et n'éprouve pas de culpabilité, soit parce qu'il a peur de dénoncer son bourreau.

Si de nombreux parents se sentent responsables lorsque l'enfant est accusé de harcèlement, il n'y a pourtant pas de phénomène d'imitation systématique. Pour un grand nombre la surprise peut être totale et faire douter sur la culpabilité de son enfant, pourtant bien réelle.

Que faire quand son enfant harcèle ?

Commencer par avoir une discussion avec son enfant sur les faits qui lui sont reprochés le force à se poser des questions et à mettre du sens sur ce qu'il s'est passé. On peut essayer d'orienter les questions autour de ce qu'a pu ressentir la victime pour susciter son empathie et sa compassion.

Ensuite, un rappel à la loi est nécessaire pour qu'il comprenne que son comportement est punissable et qu'il va être sanctionné éventuellement à l'école. Lui demander alors de présenter des excuses sincères à sa victime lui permet de prendre conscience de la responsabilité de ses actes.

L'accompagnement psychologique de ces enfants est tout aussi nécessaire que celui des victimes pour rechercher un passé de harcelé ou un manque de confiance en soi compensé par la nécessité d'être agressif et méchant.

En savoir plus : N° VERT « NON AU HARCÈLEMENT» : 3020 (Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h) https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/que-faire/le-harcelement-cest-quoi/