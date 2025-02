Santé mentale : les choses iraient bien mieux le matin que le soir

Vous n’avez pas le moral, vous sentez l’anxiété monter ou vous vous sentez seul ? Vérifiez votre montre. Votre santé mentale est peut-être chamboulée par l’heure de la journée. Des chercheurs d’University College London ont découvert des schémas de santé mentale différents selon le moment de la journée. Ils ont présenté leurs conclusions dans la revue BMJ Mental Health.

Santé mentale : l’heure de la journée a un impact

Est-ce que la santé mentale varie en fonction de l'heure et du calendrier ? C’est la question à laquelle les scientifiques britanniques ont voulu répondre. Pour y parvenir, ils ont mesuré les variations de symptômes dépressifs et/ou anxieux, le bien-être, la satisfaction de vivre, le sentiment d’"avoir une vie qui vaut la peine d’être vécue" et la solitude de 49.218 volontaires en fonction de l’heure, mais également du jour, de la saison et l’année.

Ils les ont interrogé sur leur santé mentale régulièrement de mars 2020 à mars 2022. Leur ressenti, leur bien-être et leurs troubles psychiques ont ainsi été évalués. À chaque questionnaire, l’heure, le jour, la saison et l’année étaient notés précisément.

L'analyse des données a révélé une tendance claire dans la santé mentale et le bien-être autodéclarés tout au long de la journée : généralement, les personnes se réveillaient le matin en se sentant mieux (symptômes dépressifs/d'anxiété et solitude plus faibles et bonheur, satisfaction dans la vie les plus élevées) tandis qu'elles se sentaient moins bien vers minuit (plus de troubles anxieux, bien-être plus faible...).

Les saisons aussi jouent sur le bien-être

L’impact du jour de la semaine sur la santé mentale était moins net que l’heure. Il a été toutefois remarqué une différence entre le week-end et la semaine. Le bonheur, la satisfaction dans la vie et l’appréciation de la vie étaient tous plus élevés les lundis et vendredis que les dimanches. Le bonheur était également plus élevé les mardis. En revanche, le niveau de solitude ne semblait pas dépendre d'un jour précisément.

L’étude a aussi confirmé l’effet déjà bien connu des saisons sur le moral. La santé mentale était meilleure en été qu'en hiver. "Cependant, la saison n'a pas eu d'effet sur les associations observées au cours de la journée", précisent les auteurs dans leur communiqué.

Troubles psychiques et horaires : quelles sont les causes ?

Si les chercheurs ont mis en évidence l’effet de l’heure sur la santé mentale, ils n’ont pas encore déterminé la cause avec précision. Ils avancent que les variations observées au cours de la journée pourraient s’expliquer par les changements physiologiques associés à l’horloge biologique.

"Par exemple, le taux de cortisol atteint son maximum peu après le réveil et son niveau le plus bas à l’heure du coucher. Cependant, il est important de reconnaître les différences entre les week-ends et les jours de semaine", écrivent-ils.

"Étant donné qu’il existe peu de preuves que les processus physiologiques diffèrent selon les jours de la semaine, les différences pourraient être liées à d’autres facteurs qui entraînent des changements [de santé mentale et de bien-être] au cours de la journée. Il peut s’agir de facteurs contextuels et de la séquence des activités quotidiennes, qui sont susceptibles d’être différents entre les week-ends et les jours de semaine."

Si les causes du phénomène n’ont pas encore été identifiées, l’équipe précise que leurs résultats devraient tout de même être pris en considération lors de "la planification de la prestation de services et de ressources".