Angoisse, anxiété : se coucher après 1h du matin est mauvais pour la santé mentale

L'ESSENTIEL Des répercussions négatives sur la santé mentale ont été observées chez des personnes s’endormant après une heure du matin.

Les personnes qui se couchent et se lèvent tard sont plus à risque de souffrir de dépression ou de troubles anxieux.

Selon les chercheurs, le cerveau pourrait fonctionner différemment quand on veille tard la nuit, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur notre état mental.

L’histoire personnelle, le milieu socio-économique ou de vie… Différents facteurs influent notre santé mentale. La qualité du sommeil est également importante pour notre bien-être. S’endormir après une heure du matin pourrait avoir des effets négatifs sur notre état psychologique, selon une récente étude menée par l’Université de Stanford (États-Unis).

Se coucher et se lever tard auraient des répercussions négatives sur la santé mentale

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont analysé les données médicales de 73.888 adultes vivant au Royaume-Uni. Les participants ont dormi en moyenne sept heures par nuit. L’équipe a ensuite comparé l’heure à laquelle les volontaires préfèrent dormir, appelée chronotype, avec l’heure à laquelle ils s’endorment réellement.

D’après les résultats publiés dans la revue Psychiatry Research, les personnes, que ce soit du matin ou du soir, qui s’endorment naturellement tard ont présenté des taux plus élevés de troubles mentaux, en particulier de dépression et d’anxiété. "Le pire scénario est sans aucun doute celui des personnes qui se couchent tard et qui se lèvent tard", a avancé Jamie Zeitzer, professeur de psychiatrie et de sciences du comportement et auteur principal de l’étude. À l’inverse, les personnes se couchant tôt, avant une heure du matin, ont moins de risque de souffrir de répercussions négatives sur leur santé mentale.

Le cerveau pourrait fonctionner différemment quand on veille tard la nuit

Face à ces résultats, les chercheurs ont tenté de déterminer la cause responsable de ces différences de santé mentale. Selon eux, la durée de sommeil et la régularité des horaires de sommeil ne pouvaient pas les expliquer. Ils ont alors émis plusieurs hypothèses. Les horaires tardifs de coucher pourraient induire une réduction du sommeil paradoxal, qui joue un rôle primordial dans la régulation de l’humeur. Une diminution de ce sommeil pourrait être corrélée à une détérioration de la santé mentale.

Autre théorie envisagée : celle du "Mind After Midnight". Cette hypothèse suggère que le cerveau fonctionne différemment quand on est éveillé tard dans la nuit. Après une heure du matin, on se sentirait plus isolé et en manque de soutien social par rapport à la journée. Cet isolement nocturne pourrait avoir un impact négatif sur la santé mentale.

Pour réduire les risques de troubles anxieux ou de dépression, les scientifiques ont préconisé de se coucher avant une heure du matin. Afin de faciliter votre endormissement, il est possible de s’exposer à la lumière du soleil le matin et s'astreindre à une routine plus matinale tous les jours de la semaine.