Santé mentale : ce régime aide à se sentir moins stressé

L'ESSENTIEL Suivre le régime méditerranéen par rapport à l'occidental traditionnel donnerait l'impression d'être moins stressé, selon une nouvelle étude.

Plusieurs composants de l'alimentation méditerranéenne – comme les grains entiers, les fruits de mer, les fruits, les légumes en encore les haricots – sont associés à une baisse du stress perçu.

En revanche, le fast-food et les aliments à indice glycémique élevé sont liés à une hausse du stress perçu.

Votre niveau de stress grimpe ? Adoptez le régime méditerranéen. Une étude de Binghamton University montre qu’il est possible de réduire la perception du stress que nous pouvons tolérer en suivant cette diète riche en légumes, fruits et oméga-3.

L’article a fait l’objet d’une publication dans la revue scientifique Nutrition and Health.

Le régime méditerranéen réduit le stress perçu

Pour mieux comprendre l’effet de l’alimentation sur la perception du stress, les chercheurs américains ont réuni plus de 1.500 volontaires. Ils ont été interrogés sur la composition de leurs assiettes. Ils devaient également évaluer leur niveau de stress.

À l’aide d’un modèle d’apprentissage automatique, l’équipe a analysé les réponses. Les résultats révèlent que la consommation de plusieurs composants de la diète méditerranéenne – comme les grains entiers, les fruits de mer, les fruits, les légumes en encore les haricots – est associée à des niveaux inférieurs de stress perçu et de détresse mentale.

Les menus du régime occidental avaient l’effet inverse. Le fast-food et les aliments à indice glycémique élevé (sucreries, céréale du petit-déjeuner, pain blanc, gâteaux industriels…), deux éléments fréquents de cette alimentation, sont corrélés à une hausse du stress perçu et de la détresse mentale. Étonnamment, la viande (aussi très présente dans le régime occidental et souvent pointée du doigt) semblait avoir un effet positif sur la santé psychique, selon l’étude.

Les habitudes alimentaires modulent la réponse au stress

"Le stress est reconnu comme un précurseur de la détresse mentale, et des recherches, y compris les nôtres, ont démontré que le régime méditerranéen réduit la détresse mentale", explique l’auteure de l’étude, Lina Begdache dans un communiqué. "Un élément du puzzle pourrait s’expliquer par le fait que la diète méditerranéenne pourrait être associée à une diminution des composantes négatives du stress perçu et à une amélioration de ses attributs positifs."

Pour les chercheurs, plus de doute possible, les habitudes alimentaires modulent la réponse au stress et inclure des aliments du régime méditerranéen à ses repas est bénéfique pour le bien-être mental et la réduction du stress.