Comment rester en bonne santé après une rupture amoureuse ?

La rupture, c’est douloureux. Cette dernière nous affecte sur le moment présent, mais elle modifie également notre perception de l’avenir. "Parfois, certaines expériences s'apparentent un peu au syndrome de stress post-traumatique", a déclaré Galena Rhoades, professeur de psychologie à l'université de Denver (États-Unis). Du point de vie physiologique, les séparations induisent du stress, associé à des problèmes cardiaques, qui déclenche la réaction de "lutte ou de fuite". "Le corps panique, et ce sur une période prolongée", a précisé Paul Eastwick, professeur de psychologie à l'université de Californie à Davis. En outre, le fait de rompre avec une personne à qui l’on tient peut déclencher de l’anxiété, une dépression et des troubles du sommeil, un élément important de la santé cardiaque. Afin de rester en bonne santé, les deux spécialistes dévoilent leurs astuces dans un communiqué.

Tenir un journal

D’après les experts, le processus de narration est important pour tout type de perte, car cela permet de faire un point sur les émotions, comme la tristesse ou la déception, et de trouver des moyens d’aller de l’avant. "Les pensées de vengeance ou les sentiments de colère ne nous aident généralement pas. Il est donc préférable se concentrer sur les aspects positifs après une rupture. Par exemple regarder en arrière et se demander : qu'ai-je appris de cette relation que je souhaite faire différemment dans la prochaine ?"

Rester actif et s’entourer

Il est préconisé de demander de l’aide et de passer du temps avec son entourage. Idéalement, on devrait s’entourer de personnes qui sont proches et se soucient de nous, car elles peuvent servir de tampon contre le stress. Cependant, le fait de voir des connaissances est probablement mieux que de rester seul. "Des recherches montrent que planifier des activités agréables et les pratiquer, même si elles ne vous plaisent pas autant qu'elles le feraient normalement, peut aider à combattre la dépression."

Ne pas faire d’excès

L’un des clichés les plus répandus est de s’engloutir plusieurs pots de glace ou de noyer sa peine dans des boissons alcoolisées. Néanmoins, Galena Rhoades et Paul Eastwick déconseillent de faire cela. "Les sucreries et l'alcool stimulent le système de récompense de notre cerveau qui nous fait nous sentir mieux, mais seulement à court terme. Si leur consommation devient excessive, elle peut augmenter le risque de nombreux problèmes de santé, notamment l'hypertension artérielle, l'accident vasculaire cérébral, le cancer du sein, les maladies du foie et la dépression."

Prendre le temps de réfléchir

La séparation est un processus lent, avec des hauts et des bas. Les personnes ont donc besoin de temps et surtout de réfléchir, car les personnes ont tendance à répéter des schémas dans les relations. "Une étude réalisée auprès d'étudiants, publiée l'automne dernier, suggère que la plupart d'entre eux se remettent des symptômes dépressifs liés à une rupture en trois mois. Dans le cas d'un divorce, les chercheurs ont constaté que la plupart des troubles émotionnels disparaissent en cinq ans et, dans certains cas, la santé mentale s'améliore", selon le professeur californien.