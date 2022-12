Rupture amoureuse : les hommes se racontent des histoires pour s'en remettre

L'ESSENTIEL Les participants, âgés de 26 à 64 ans, habitaient au Canada et en Australie.

88 % des volontaires étaient hétérosexuels, 8 % bisexuels et 4 % homosexuels.

64 % des hommes étaient séparés ou divorcés au moment de l'entretien.

"Les ruptures peuvent entraîner des sensibilités au rejet qui augmentent le potentiel des hommes à commettre des violences envers leur partenaire, et dans des cas extrêmes, des homicides", selon les auteurs.

"De nombreux hommes vivent la fin d'une relation amoureuse comme un préjudice. (…) Les conséquences des ruptures vont de la détresse émotionnelle avec des perturbations de leur statut social à l'automutilation et au suicide", ont indiqué des chercheurs de l’université de la Colombie-Britannique (Canada). Dans une étude, publiée dans la revue Health Psychology Open, ils ont recruté et interrogé 25 hommes ayant vécu une séparation récente. Leur objectif ? Comprendre comment ils font pour pouvoir tourner la page après une rupture provoquée par leur partenaire.

Certains étaient "actifs" et d’autres moins impliqués dans leur relation amoureuse

D’après l’équipe, dix participants ont raconté comment ils sont "sortis" de la relation lorsque des problèmes et des disputes sont apparus. Ils savaient que leur partenaire finirait par rompre avec eux, mais ils essayaient d’éviter les conflits. Le même nombre de volontaires se décrivaient comme des « personnes actives » qui cherchaient à réduire les tensions et les discordes, mais leur partenaire a tout de même fini par les quitter. "Dans les deux cas, les hommes se sentaient coincés, sans moyens d’améliorer la relation ou d'en sortir", a précisé John Oliffe, auteur des travaux, dans un communiqué.

Selon les résultats, cinq des volontaires ont fait un travail sur eux-mêmes pour comprendre et pouvoir se remettre de leur rupture. Pour cela, ils ont conté leurs relations, qui étaient tout aussi douloureuses que celles des autres, comme une histoire. Ces derniers n’ont pas rejeté la faute sur leur ancienne partenaire. Au contraire, ils se sont tenus responsables de leurs propres comportements, ont changé leur manière d’agir et se sont trouvés mieux armés pour faire face à la rupture et aux relations futures.

Rupture amoureuse : "une thérapie narrative" peut être envisagée pour "se remettre en question"

"Vous n'êtes pas obligé de répéter pendant des années que vous avez été injustement traité. Le fait de réaliser que ces récits ne sont pas utiles peut vous aider à vous épanouir et à aller de l'avant. Pour certains hommes, il peut être utile d'envisager des interventions adaptées, comme la thérapie narrative, qui vise à se remettre en question et à remodeler les histoires et la compréhension", a expliqué John Oliffe.

"Si vous n'avez pas accès à une aide professionnelle, vous pouvez toujours réfléchir à la manière dont vous vous dépeignez dans l'histoire de la rupture, puis à ce que vous auriez pu faire de mieux ou à la manière dont vous voulez vous montrer dans vos relations futures pour construire une meilleure relation. Il est très important, durant la transition, de réfléchir à ce que vous avez gagné de cette expérience et de travailler sur la rupture pour prendre un nouveau départ", a-t-il ajouté.