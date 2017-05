Un étron souriant, une aubergine… et une culotte tâchée de sang ? Les emojis pourraient un jour voir apparaître un petit nouveau dans leur famille déjà bien développée. L’organisation caritative Plan International a décidé de lever le tabou autour des menstruations. Pour y parvenir, sa branche britannique a décidé de miser sur le langage des jeunes.

Jusqu’au 2 juin, les internautes peuvent choisir entre 5 illustrations qui seront soumises à l’Unicode Consortium, qui uniformise les emojis. Si certaines images sont plutôt subtiles – comme le calendrier – d’autres jouent la transparence totale – avec une serviette hygiénique tâchée de sang.

We don’t talk about periods enough. It’s time this changed. Period. Vote for your favourite #periodemoji > https://t.co/ekZXkQBqx5 #Friday pic.twitter.com/hOiWzpniOh