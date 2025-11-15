Épuisement parental : les parents trop émotifs sont plus à risque

L'ESSENTIEL L'alexithymie, caractérisée par une difficulté à identifier, décrire et traiter ses émotions, est systématiquement impliquée dans les liens entre l'attachement insécurisant et l'épuisement parental.

Les schémas diffèrent entre les femmes et les hommes, soulignant l'importance d'un soutien axé sur les émotions et tenant compte de l'attachement, adapté au sexe.

Les résultats reflètent des associations transversales et n'impliquent pas de causalité.

L'épuisement parental est un syndrome chronique spécifique à la parentalité, caractérisé par un épuisement émotionnel, une distanciation émotionnelle vis-à-vis de ses enfants et une satisfaction parentale réduite. "Bien que des liens entre l'attachement insécurisant, les difficultés à gérer ses émotions et l'épuisement parental aient été rapportés, leurs associations conjointes restent peu explorées", selon des chercheurs de l'université Maria Grzegorzewska de Varsovie (Pologne). Dans une étude, publiée dans la revue Plos One, ils ont ainsi voulu examiner si l'alexithymie, définie comme la difficulté à identifier et à décrire ses sentiments et à penser de manière orientée vers l'extérieur, est impliquée dans les associations entre les types d’attachement et l'épuisement parental et si ces liens diffèrent entre les femmes et les hommes.

Pour les besoins des travaux, les auteurs ont recruté 440 parents polonais (229 femmes et 211 hommes) âgés de 21 à 61 ans. Leurs enfants présentaient un développement neurologique typique, avec un âge moyen de 9 ans. Les participants ont répondu à un questionnaire portant sur les difficultés à identifier et à décrire leurs sentiments et sur leur pensée orientée vers l'extérieur. L'anxiété et l'évitement liés à l'attachement envers la mère et le père ont été évalués à l'aide d’un autre questionnaire. Selon les résultats, l'alexithymie a montré des liens constants avec l'épuisement parental dans tous les modèles. Les analyses ont révélé des liens directs entre l'attachement évitant et l'épuisement parental, ainsi que des liens indirects entre l'attachement anxieux et l'épuisement parental via l'alexithymie.

Un lien établi entre l'alexithymie et l'épuisement parental

Dans le détail, chez les volontaires féminins, une tendance plus marquée à éviter la mère était directement associée à un épuisement parental plus important, tandis que l'anxiété envers la mère était indirectement liée à l'épuisement parental par le biais d'une alexithymie élevée. Chez les hommes, le fait d'éviter la mère était directement associé à l'épuisement professionnel, tandis que l'anxiété envers la mère était indirectement liée à l'épuisement professionnel par le biais de l'alexithymie. "Des schémas parallèles sont apparus pour l'attachement paternel dans les modèles spécifiques au sexe."

Les hommes présentaient des liens étroits entre leurs schémas d'attachement et l'épuisement professionnel, l'alexithymie jouant un rôle central. L'évitement de la mère était directement associé à un épuisement parental plus important. L'anxiété envers la mère était indirectement liée à l'épuisement parental par le biais de l'alexithymie. Les hommes qui ont décrit une plus grande difficulté à comprendre et à exprimer leurs émotions ont rapporté un niveau d'épuisement parental plus élevé. Le même schéma est apparu lorsque les modèles ont examiné le père.

Un soutien axé sur les émotions adapté au sexe

Les comparaisons entre groupes ont montré que les femmes rapportaient des scores d'alexithymie et d'épuisement professionnel plus faibles que les hommes, et un évitement plus important envers leur père, et ce de manière statistiquement significative. D’après les auteurs, les différences observées entre les sexes suggèrent l'intérêt d'un soutien axé sur les émotions et tenant compte de la théorie de l'attachement, adapté au sexe.