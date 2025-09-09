  • CONTACT
Burn-Out : un tatouage capable de capter les premiers signes

Des chercheurs américains ont mis au point une sorte de tatouage capable de détecter les premières manifestations physiologiques de l'épuisement professionnel.

  • Un tatouage constitué d'un film intégrant des micro-capteurs permet d'analyser les paramètres liés au stress et à la fatigue.
  • Ce dispositif offrirait la possibilité de détecter très tôt le risque de burn-out.
  • Plusieurs dizaines de milliers de personnes en France seraient victimes d'épuisement professionnel.

Le burn-out est un mal insidieux. Et le fait qu'il commence le plus souvent par se manifester à bas bruit le rend d'autant plus redoutable qu'il est nécessaire pour le prendre en charge d'agir dès les premiers symptômes. Bonne nouvelle pour tous ceux que les tensions quotidiennes dans leur travail menaceraient de tomber dans l'épuisement professionnel, un tatouage électronique, d'après des travaux publiés dans la revue Device, permettrait de détecter les tout premiers signes de ce trouble psychique.

Des micro-capteurs capables d'enregistre les paramètres liés à l'apparition du burn-out 

Plus qu'un véritable tatouage, cette innovation mise au point par des chercheurs de l'université de Houston serait en fait un film ultra souple posé sur la peau et intégrant des micro-capteurs analysant des paramètres comme la fréquence cardiaque ou le niveau des hormones du stress qui sont des indicateurs plutôt fiables d'un risque de burn-out.

Et toutes les données enregistrées par ce dispositif peuvent être transmises à un logiciel capable d'alerter si les paramètres relevés indiquent un risque d'épuisement. "La santé des travailleurs manuels est surveillée depuis longtemps à travers des examens permettant de repérer des tensions musculaires mais nous sommes désormais capables de surveiller la tension mentale qui, elle, n'était pas encore mesurée", souligne Luis Sentis, professeur à l'université du Texas.

Un communiqué du gouvernement français diffusé en avril 2025 à l'occasion de la journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail définit le burn-out comme "un épuisement professionnel lié à une surcharge de travail mais souvent combinée à un surinvestissement personnel qui conduit à un effondrement physique et psychique".

Les trois signes annonciateurs du burn-out 

Parmi les troubles qui indiquent un risque fort de burn-out, trois reviennent systématiquement: 

. l’épuisement émotionnel : une fatigue constante, qui ne passe pas, même après du repos,
. la dépersonnalisation : on devient cynique, distant, on agit mécaniquement. Un professeur qui, par exemple, n’a plus d’empathie pour ses élèves ou un médecin pour ses patients,
. la perte d’estime professionnelle : on se sent inutile, incompétent, on doute de soi.
Les impacts sont multiples : troubles du sommeil, de l’appétit, perte de plaisir, isolement, troubles de la mémoire et une souffrance psychologique intense.
Selon l'Institut de veille sanitaire, on compterait en France plusieurs dizaines de milliers de personnes touchées par ce trouble dont la prévalence serait croissante, en lien avec la numérisation, la compétition accrue entre entreprises, l’hyper-connexion qui entraînent un effacement des frontières entre vie professionnelle et vie personnelle. Un phénomène auquel s'ajoute une difficulté à comprendre le sens de son travail, dans des métiers parfois peu concrets, cette perte de sens alimentant l’épuisement professionnel.
