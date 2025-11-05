Un gaz volcanique pourrait aider à soigner les mycoses de l'ongle

L'ESSENTIEL Les mycoses des ongles sont difficiles à traiter, notamment en raison de la difficultés des médicaments à pénétrer l'ongle.

Selon l'étude, le sulfure d’hydrogène a la capacité de pénétrer l'ongle et des propriétés anti-microbiennes qui lui permettent de tuer les champignons.

Un nouveau traitement antifongique pourrait être développé d'ici 5 ans.

Les mycoses des ongles causées par des champignons peuvent être compliquées à soigner. Les traitements disponibles sur le marché présentent, en effet, des limites assez conséquentes. En plus des effets secondaires possibles, les médicaments oraux mettent entre 2 et 4 mois à agir. Le délai peut encore être plus long avec les traitements topiques en raison de leurs difficultés à pénétrer l’ongle et à atteindre l’infection.

Toutefois, des chercheurs de l’université de Bath et de King’s College London proposent d’utiliser le sulfure d’hydrogène, un gaz naturel présent dans les émanations des volcans ou des sources chaudes. Ce mélange gazeux reconnaissable par son odeur d'œuf pourri aurait, selon eux, la capacité de pénétrer la kératine de l’ongle ainsi que des propriétés anti-microbiennes.

Le sulfure d'hydrogène tue les agents pathogènes dans l’ongle

L’équipe a eu l’idée d’étudier de plus près le sulfure d'hydrogène, car de précédents travaux avaient mis en lumière les fortes activités antimicrobiennes de ce gaz face aux agents pathogènes qui attaquent les ongles. Il se révélait aussi efficace contre les champignons résistants aux traitements antifongiques courants.

Les scientifiques ont ainsi étudié un produit chimique qui libère du sulfure d'hydrogène en se décomposant. Ils ont alors découvert qu’il parvient à pénétrer l’ongle et perturbe la production d'énergie microbienne. Ce qui provoque des dommages irréversibles aux agents pathogènes présents, et finalement tuent les champignons.

"Grâce à sa capacité à atteindre efficacement le site de l'infection et à son mode d'action novateur, nous pensons qu'un médicament à application topique contenant du sulfure d'hydrogène pourrait devenir un nouveau traitement très efficace contre les infections des ongles, évitant ainsi les limitations des thérapies actuelles", avance le Dr Albert Bolhuis de l'université de Bath dans un communiqué.

Mycose à l’ongle : un traitement d'ici à 5 ans ?

Le sulfure d’hydrogène n’a pas qu’un fumet d'œuf pourri, il est aussi connu pour être toxique par inhalation. Mais ce n’est pas un problème, selon les scientifiques. Ils estiment que le traitement nécessiterait une quantité de gaz "bien inférieure aux seuils de toxicité". De plus, la mise au point de la "formulation correcte" limitera "toute odeur désagréable", assurent-ils.

Si les travaux, présentés dans leur article paru dans la revue Scientific Reports, n'ont été menés qu’in vitro pour le moment, l’équipe espère qu’elle parviendra à développer un traitement pour les patients d’ici les cinq prochaines années.