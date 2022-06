Ongles jaunes : quelles causes et quels traitements ?

Lorsque nous sommes en bonne santé, nos ongles sont généralement translucides et légèrement roses, révélant la couleur de notre peau. Ils sont principalement composés d'une protéine durcie appelée kératine et sont constitués de plusieurs couches, parmi lesquelles on trouve la plaque de l’ongle, la coquille externe vernie et limée. Cette partie de l'ongle est particulièrement concernée par le changement de couleur : elle peut jaunir.

Les causes bénignes des ongles jaunes

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce changement de couleur des ongles. La première, le vieillissement : la coloration, l'épaisseur et la forme des ongles se modifient avec l'âge. Cette coloration, si elle est souvent considérée comme disgracieuse, n'a heureusement aucun effet sur la santé et ne devrait pas être un sujet de préoccupation.

Les fumeurs sont également confrontés aux ongles jaunes : en cause, la nicotine.

L'utilisation prolongée et/ou excessive de vernis à ongles peut également provoquer une décoloration des ongles, surtout si les couleurs utilisées tendent vers le rouge ou l’orange.

Bien que désagréable, la dernière cause bénigne des ongles jaunes est une infection fongique des ongles appelée onychomycose. Cela nécessite une consultation avec un médecin et un traitement.

Les causes pathologiques des ongles jaunes

Les ongles jaunes peuvent également être le symptôme d'une affection plus grave : psoriasis, diabète, jaunisse, tuberculose, sinusite ou problèmes de thyroïde. Ils peuvent également être un symptôme d'accumulation de liquide dans les tissus corporels ou lié à la prise de certains médicaments.

Il est alors recommandé de consulter un médecin et de l'informer de tout autre symptôme, tel qu'une douleur, un saignement ou un gonflement au niveau des ongles, et des modifications de la forme ou de l'épaisseur de la plaque de l’ongle.

En effet, il existe une autre maladie, communément appelée le syndrome des ongles jaunes. Cette pathologie très rare fait jaunir les ongles, qui s’abîment lentement. Ce syndrome des ongles jaunes présente également des symptômes plus graves, notamment des difficultés respiratoires et un gonflement des membres inférieurs.

Comment traiter les ongles jaunes ?

Les ongles jaunes peuvent être traités naturellement s'il n'y a pas de cause pathologique ou d'infection fongique à l'origine de leur coloration. Dans la catégorie "remèdes de grand-mère", un traitement consiste à tremper l'ongle concerné dans un mélange d'eau chaude et de bicarbonate de soude, ou à appliquer du vinaigre d'alcool sur celui-ci. L'huile essentielle d'arbre à thé peut également être utilisée pour redonner aux ongles leur couleur d'origine : mélangée à une huile neutre, vous pouvez l’appliquer sur les ongles.

Comment empêcher l'apparition des ongles jaunes ?

Maintenir une bonne hygiène des mains, des pieds et des ongles peut aider à prévenir le jaunissement de vos ongles. N'oubliez pas de laver vos ongles régulièrement, et de bien sécher ensuite. Il est également recommandé de désinfecter régulièrement le coupe-ongles, de porter des chaussures propres et respirantes, et de changer de chaussettes quotidiennement.