Onychomycose : 4 facteurs augmentant vos risques d'infection fongique des ongles

L'ESSENTIEL L'infection des ongles par des champignons est appelée onychomycose.

Cette infection touche aussi bien les enfants que les adultes. Bien que les personnes plus âgées peuvent en souffrir d'avantage.

Traitée à temps, l'infection guérie bien.

“L'onychomycose”, terme médical désignant une infection fongique des ongles, est une pathologie qui peut toucher les adultes et les enfants, mais qui devient plus fréquente chez les personnes plus âgées. Les champignons responsables de cette infection visent principalement les ongles des pieds, provoquant des symptômes tels que l'épaississement de l'ongle, sa coloration jaunâtre, et sa fragilité. Dans certains cas, on peut observer une traînée jaune sur l'ongle, résultant de l'accumulation de champignons. Le diagnostic de l'onychomycose se fait habituellement par examen microscopique ou culture fongique, permettant d'identifier le type de champignon en cause.

Facteurs de risque et symptômes de l’onychomycose

Plusieurs facteurs peuvent accroître la probabilité de contracter l’infection. L'âge avancé, la présence de tinea pedis (infection fongique du pied, communément appelée pied d'athlète), les traumatismes répétés des ongles, et un affaiblissement du système immunitaire sont autant de conditions prédisposant à cette infection des ongles.

Les symptômes typiques incluent l'épaississement, le jaunissement et la fragilité des ongles, parfois associés à des changements de couleur. Il est essentiel de diagnostiquer et de traiter toute infection fongique cutanée concomitante pour prévenir les récidives de l'onychomycose.

Les options de traitement

Face à l'onychomycose, il existe une diversité d'options thérapeutiques. Du traitement topique aux antifongiques administrés par voie orale, le choix du traitement dépendra du type d'infection fongique et des préférences du patient. Les médicaments topiques, sous forme de liquides appliqués directement sur les ongles, sont généralement plus sûrs, bien que nécessitant une application prolongée pour des résultats optimaux. À l'inverse, les antifongiques oraux se révèlent plus efficaces, mais peuvent engendrer des effets secondaires. Dans certains cas, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour éliminer les parties d'ongles affectées. Une approche combinée de traitements topiques et oraux peut être recommandée pour maximiser l'efficacité du traitement.