Electrocuté par son chargeur pendant son sommeil, il a failli mourir

L'ESSENTIEL Le 19 octobre, Ashtyn Pitts, un Américain de 9 ans, qui s’est endormi avec sa tablette en charge dans son lit, près de sa tête, s’est fait électrocuter.

Dans le détail, le câble s'est débranché durant la nuit, permettant à la chaîne métallique autour de son coup de toucher les broches du chargeur.

Brûlé au cou et à la main gauche, le garçon a été transféré à l'unité des grands brûlés LSU-Oschner de Shreveport. Son état est désormais stable.

Des "cris de détresse" en pleine nuit. C’est ce qui a réveillé les parents d’Ashtyn Pitts le 19 octobre. Lorsque ces derniers ont sauté du lit, ils ont d'abord cru qu'un cambrioleur s’est introduit chez eux, à Jena en Louisiane, mais ils ont vite compris qu'il s'agissait d'un tout autre cauchemar. Selon le Daily Mail, qui a relayé les informations de la télévision américaine WDSU, leur enfant, âgé de 9 ans, s’est fait électrocuter par son chargeur. Dans le détail, il dormait avec sa tablette en charge à côté de lui, près de la tête. Pendant son sommeil, le câble, branché à une rallonge, s'est débranchée, permettant à la chaîne métallique autour de son coup de toucher les broches du chargeur.

Électrocution : "J'ai commencé à trembler et à crier à l'aide"

"J'ai entendu un grand bruit, puis je me suis réveillé, j'ai commencé à trembler et à crier à l'aide. Après un moment, j'ai arrêté de trembler", a raconté le garçon électrocuté, dont le cou et la main gauche sont brûlés. Ni une, ni deux, les parents l’emmènent aux urgences. Les brûlures subies par l’enfant sont si graves que l'on peut voir la marque de la chaîne incrustée dans sa peau. Après avoir été pris en charge par le personnel soignant, il se fait transférer à l'unité des grands brûlés LSU-Oschner de Shreveport. À ce moment, les parents d’Ashtyn prennent conscience qu’ils ont failli perdre leur fils à jamais. "J'ai craqué, j'ai commencé à pleurer, mais je ne voulais pas le voir dans cet état, alors je suis sortie de la chambre. Ça m'a beaucoup touchée, car en réalité, nous aurions pu être en train d'organiser ses funérailles", a déclaré sa mère, Lauren Morrow.

Des crises de panique et des traumatismes liés à l’électrocution

Désormais, le jeune patient est dans un état stable, mais selon Lauren, il souffre toujours de crises de panique et de traumatismes liés à cet événement. "Nous travaillons sur son rétablissement psychologique", a-t-elle indiqué avant de préciser qu'elle disait toujours à ses enfants de ne pas dormir avec leurs tablettes en charge dans leur lit. Ce n’est pas la première fois que ce type d’incident survient. Pour l’éviter, il convient de ne pas dormir avec un appareil en charge dans le lit, sous l’oreiller ou sur le canapé.

Comment éviter les accidents électriques ?

L’Assurance Maladie recommande de toujours débrancher le câble de chargement après l’utilisation d’un appareil électrique. "N’utilisez jamais un appareil électrique branché sur le secteur (fer à repasser, robot ménager, perceuse, rasoir, sèche-cheveux, ordinateur, téléphone portable, même s'il est étanche et résistant à l'eau. etc.) avec les mains mouillées, avec les pieds dans l’eau, près d'une arrivée d'eau (baignoire, douche, ou robinet de lavabo ou évier), sous la douche ou dans un bain. Chargez les appareils électriques ou électroniques (téléphone portable...) en dehors des pièces humides (salle de bains en particulier). (…) Ne posez pas de récipients remplis d’eau (verres, vases) sur des appareils électriques. Enfin, il ne faut jamais faire sécher un vêtement sur un radiateur fonctionnant à l’électricité."