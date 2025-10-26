Bouger 30 minutes suffit à booster notre humeur

L'ESSENTIEL Bouger légèrement améliore l’humeur dès le lendemain.

Les effets sont plus marqués qu’avec une activité intense.

Même de petits changements quotidiens suffisent.

Et si quelques pas dans notre journée valaient autant qu’un abonnement à la salle pour booster notre bien-être ? Une nouvelle étude, publiée dans la revue Psychology of Sport and Exercise, révèle que remplacer 30 minutes de position assise par une activité physique légère suffit à améliorer l'énergie et l'humeur dès le lendemain.

Un impact immédiat sur notre humeur

Menée par l'Université du Texas à Arlington en collaboration avec l'université Monash en Australie, la recherche a suivi plus de 350 jeunes adultes à l'aide de capteurs d'activité. Elle a constaté que les jours où les participants remplaçaient une partie de leur temps passé assis par des activités simples comme marcher ou faire le ménage, ils se sentaient mieux le lendemain.

"Cette étude montre que l'activité légère, même sans aller à la salle de sport, peut améliorer le bien-être du lendemain si elle remplace un comportement sédentaire", explique le Dr Yue Liao, professeur de kinésiologie et co-autrice de l'étude, dans un communiqué. "Il n'est pas nécessaire de se dire : 'Je dois courir' ou 'Je dois faire des efforts intenses'. Moins s'asseoir et bouger davantage peut avoir un impact immédiat sur votre humeur."

Les activités légères ont le plus d’effet

Les travaux ont pris en compte les comportements sur 24 heures : sommeil, activité physique modérée à intense, activité légère et temps sédentaire. "L’intérêt de cette approche, c’est de voir comment toutes ces activités interagissent dans une journée de 24 heures. C’est la répartition entre elles qui compte", précise Dr Liao.

Fait intéressant : ce sont les activités légères qui ont montré le lien le plus fort avec une meilleure humeur. L’exercice modéré ou intense n’avait que des effets modestes, tandis que le temps passé assis était associé à une humeur plus maussade le lendemain. Les bienfaits observés sont liés à des changements personnels, et non à une comparaison avec les autres. Comme le souligne Dr Liao : "Vous n'avez pas besoin de vous comparer à quelqu'un d'autre. Juste bouger un peu plus que d'habitude suffit."