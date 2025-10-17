Troubles cognitifs : une somnolence diurne excessive accroît le risque après une opération

L'ESSENTIEL Après une intervention chirurgicale, un trouble de la pensée et de la conscience, se traduisant par la désorientation, des difficultés de concentration ou le non-respect des consignes, peut survenir chez les personnes âgées.

Le risque d’en souffrir à la suite d’une opération est plus élevé en cas de somnolence diurne modérée à sévère chez les seniors.

Il est important que familles et les aidants alertent l'équipe soignante s'ils constatent de nouveaux signes de troubles de la mémoire, de troubles de l'attention ou d'agitation chez les patients.

La somnolence est un phénomène normal lorsqu’il survient le soir vers l’heure du coucher, après le déjeuner, ou à d’autres moments dans des circonstances particulières (après une soirée festive ou une nuit blanche par exemple). En revanche, quand un besoin non désiré et parfois incontrôlable de dormir apparaît dans la journée, comme c’est fréquemment le cas chez les personnes âgées dont le rythme du sommeil est modifié, il peut y avoir des conséquences. Selon l’Assurance Maladie, la somnolence diurne peut provoquer un risque accru d’accidents de la route, du travail ou domestiques, une altération des performances scolaires ou professionnelles ainsi que des difficultés sociales et familiales. Dans une nouvelle étude, présentée lors du congrès annuel d'Anestesiology 2025, la somnolence diurne excessive, dont souffre un Français sur cinq, est liée à un risque de troubles neurocognitifs postopératoires.

Mémoire, pensée : un trouble neurocognitif postopératoire chez les patients présentant une somnolence diurne

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs de la faculté de médecine de l'université Duke à Durham, en Caroline du Nord (États-Unis), ont recruté 96 personnes âgées de 60 ans ou plus devant subir une chirurgie non cardiaque. Ces derniers ont rempli un court questionnaire mesurant la somnolence diurne en fonction de la probabilité de s'endormir lors d'activités courantes comme lire ou regarder la télévision. Ils ont également subi un test d'apnée du sommeil à domicile et des évaluations cognitives et du délire avant et après l’intervention chirurgicale.

Selon les résultats, 11 patients ont présenté une somnolence diurne modérée à sévère. Six semaines après l'opération, 82 volontaires sont revenus pour des tests cognitifs et du délire. Au total, 14 d'entre eux ont présenté un trouble neurocognitif postopératoire. Ce trouble de la pensée et de la conscience se manifeste souvent par un délire, un état de confusion soudain qui peut apparaître et disparaître quelques jours après l'intervention et se manifester par des symptômes, tels que la désorientation, des difficultés de concentration ou le non-respect des consignes. "Dans certains cas, il peut persister pendant des semaines, voire des mois, et se transformer en trouble neurocognitif à long terme, incluant confusion, troubles de la mémoire et de la concentration, ce qui peut réduire la qualité de vie."

Garder un œil sur les personnes âgées après une intervention chirurgicale

Parmi les huit patients présentant une somnolence diurne excessive modérée à sévère, tous ont présenté des troubles de la mémoire et de la pensée plus importants six semaines après l'opération. "Demander aux patients, à leur famille ou à leurs soignants s'ils somnolent fréquemment pendant la journée ou s'ils ont du mal à rester éveillés pourrait fournir des informations importantes sur la santé cérébrale après une intervention chirurgicale", a déclaré Jeffry Takla, auteur principal des travaux. D’après les scientifiques, cela permet à l'équipe soignante d’identifier les causes possibles des troubles, tout en mettant l'accent sur des mesures comme la réorientation du patient, son réveil matinal et une alimentation et une hydratation suffisantes.