Troubles cognitifs : quand la Covid-19 s'attaque à notre intelligence

L'ESSENTIEL Les personnes contaminées par la covid-19 dont les symptômes disparaissent rapidement présentent des déficits cognitifs similaires à celles non-infectées.

En revanche, des déficits cognitifs plus importants ont été observés chez les individus présentant des symptômes persistants de la Covid-19.

Des déficits cognitifs plus importants ont également été observés chez les personnes ayant été infectées par la variante B.1.1. du virus.

La covid-19 peut-elle diminuer notre intelligence ? C’est à cette question que des chercheurs ont voulu répondre à l’aide d’une nouvelle étude.

"Les symptômes cognitifs associés à la Covid-19 sont désormais bien connus. Néanmoins, l'existence de déficits cognitifs objectivement mesurables et la durée de leur persistance ne sont pas encore clairement établies", expliquent les scientifiques au début de leur compte-rendu.

Pour pallier ce manque de données, ils ont invité 800.000 adultes britanniques à remplir une évaluation en ligne concernant leurs fonctions cognitives. "Nous avons estimé huit tâches", précisent les chercheurs.

"Nous avons aussi émis l'hypothèse que les participants présentant des symptômes persistants après le début de l'infection présenteraient des déficits cognitifs objectivement mesurables" ajoutent-ils. "Nous pensions aussi que des troubles des fonctions exécutives et de la mémoire seraient observés chez ces participants, en particulier chez ceux qui avaient récemment fait état d'une mauvaise mémoire ou de difficultés à penser et à se concentrer ("brouillard cérébral")", complètent-ils.

Covid-19 : plus de troubles cognitifs quand la maladie dure

112.964 personnes ont terminé le questionnaire. Résultat : les participants contaminés par la Covid-19 dont les symptômes avaient disparu rapidement présentaient des déficits cognitifs similaires à ceux du groupe sans infection.

En revanche, des déficits cognitifs plus importants par rapport au groupe sans Covid-19 ont été observés chez les participants présentant des symptômes persistants. Des déficits cognitifs plus importants ont également été observés chez les participants ayant été infectés par la variante B.1.1. du virus.

Troubles cognitifs : quels sont les autres symptômes de la Covid-19 ?

Outre l’anosmie, la Covid-19 peut aussi provoquer de la fièvre et de la toux. L’infection conduit parfois également à une atteinte pulmonaire virale et engendre une gêne respiratoire (dyspnée). D’autres manifestations peuvent accompagner ou remplacer ces symptômes de façon moins systématique : douleurs musculaire (myalgies), maux de tête (céphalées), maux de gorge, congestion nasale, nausées, vomissements, diarrhée…



"La survenue brutale d’une perte de goût (agueusie) est aussi l’un des signes les plus discriminants pour suspecter une Covid-19", ajoute l’Inserm. "Sur le plan dermatologique, certaines personnes développent un érythème (rougeur) ou une éruption, et plus rarement des engelures, notamment au niveau des orteils", indique le centre de recherche.