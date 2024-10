Troubles cognitifs légers : une plante médicinale tibétaine pour les traiter ?

L'ESSENTIEL Dans la médecine tibétaine, l'herbe médicinale Terminalia chebula (T. chebula) est connue pour ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, antivirales et hypoglycémiques.

Selon une étude, la plante possède des "effets neuroprotecteurs", ce qui lui permet de protéger les neurones du stress oxydatif et de la neurotoxicité, réduire l'inflammation neuronale et favoriser la plasticité synaptique.

Elle semble aussi "bénéfique pour le sommeil, un problème critique dans les troubles cognitifs légers", mais cela reste à confirmer, d’après les auteurs.

Virus, bactéries, oxydation, inflammation, glycémie… L’herbe médicinale Terminalia chebula est utilisée dans la médecine tibétaine. Elle provient du fruit séché d'un arbre à feuilles caduques de la famille des Combretaceae, originaire de certaines parties de la Chine, de l'Inde, de la Malaisie et du Myanmar. En raison de ses vastes propriétés, la valeur médicinale de cette plante est progressivement reconnue. C’est pour cela qu’elle est prescrite pour de nombreuses conditions physiques. De plus en plus de recherches se sont penchées sur son potentiel dans l'amélioration des troubles cognitifs légers. Cependant, la question de savoir si Terminalia chebula pourrait constituer un traitement sûr et efficace contre cette altération des fonctions cérébrales, qui peut évoluer vers la maladie d'Alzheimer en l'absence de prise en charge, n'a pas été suffisamment étudiée.

171 composants de l’herbe médicinale Terminalia chebula ont été analysés

Ainsi, des scientifiques de l'université de médecine traditionnelle chinoise de Chengdu (Chine) ont effectué une étude pour analyser le rôle de cette herbe médicinale tibétaine dans l’atténuation des troubles cognitifs légers. Pour mener à bien les travaux, ils ont évalué le profil chimique de 171 composants de Terminalia chebula, dont des flavonoïdes, des acides phénoliques, des tanins, des triterpénoïdes ou encore des composés volatils, et examiner leur utilisation possible. Les chercheurs pensent que les effets anti-inflammatoires, antioxydants, antiviraux et hypoglycémiques de la plante servent principalement à réduire les symptômes.

La plante tibétaine protège "les neurones du stress oxydatif et de la neurotoxicité"

"Les effets neuroprotecteurs de Terminalia chebula proviennent de ses puissantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Elle protège les neurones du stress oxydatif et de la neurotoxicité, réduit l'inflammation neuronale et favorise la plasticité synaptique tout en améliorant le flux sanguin cérébral. En outre, la plante semble bénéfique pour le sommeil, un problème critique dans les troubles cognitifs légers", ont expliqué les auteurs. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement ses mécanismes d'amélioration de la qualité du sommeil, explorer les composants chimiques spécifiques de la plante et pour définir ses normes de qualité.