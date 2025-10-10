Cancer du sang : «N’ouvrez pas les plaquettes des gélules endommagées» de ce médicament

L'ESSENTIEL Le lénalidomide, un médicament pris par les patients souffrant de cancers du sang, est tératogène, c’est-à-dire qu’il peut provoquer des malformations graves voire le décès du fœtus.

L’ANSM met en garde contre la présence de poudre dans l’alvéole plastique des plaquettes autour des gélules "endommagées".

Elle préconise, en particulier aux femmes enceintes ou en âge d’avoir des enfants, de ne pas ouvrir les plaquettes concernées.

En cas de cancer du sang, comme les myélomes et les lymphomes, les patients peuvent se voir prescrire du lénalidomide. Problème : ce médicament, qui réduit les symptômes, est tératogène. En clair, il peut provoquer des malformations graves chez le fœtus, voir même le décès. En raison de ce risque, les femmes enceintes ou en âge d’avoir des enfants ne doivent en aucun cas entrer en contact avec ce produit. "Toute exposition pendant la grossesse (y compris les suspicions de grossesse, absence de règles et tous saignements menstruels inhabituels) doit faire l’objet d’une consultation médicale et doit être signalée au centre régional de pharmacovigilance ou sur signalement.social-sante.gouv.fr", indique l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

Des gélules de lénalidomide "endommagées" qui favorisent l’exposition à la poudre

Dans un récent communiqué, l’autorité sanitaire à alerter sur des défauts qualité de plaquettes du lénalidomide après été informé par le laboratoire Viatris. "Tous les dosages peuvent être concernés." D’après la firme pharmaceutique, des gélules sont "endommagées", plus précisément de la poudre peut être présente dans l’alvéole plastique autour du traitement. En raison de tension d’approvisionnement, "aucun lot n’est rappelé afin d’éviter une rupture de stock. Nous mettons en place des contrôles afin d’éviter que des boîtes contenant des gélules endommagées ne parviennent aux patients, à leurs proches et à leurs aidants", indique l’ANSM. En parallèle, elle demande au laboratoire Viatris d’ouvrir et de contrôler systématiquement les boîtes avant leur distribution aux établissements de santé concernés et aux pharmaciens hospitaliers de réaliser ce même contrôle visuel avant leur envoi dans les services de soin ou leur dispensation aux patients.

Les femmes enceintes ou en âge d’avoir des enfants ne doivent pas ouvrir les plaquettes concernées

L’autorité sanitaire rappelle que les femmes enceintes ou en âge d’avoir des enfants ne doivent pas entrer en contact avec la poudre du lénalidomide. Elle signale que les patients en possession d’une boîte de ce médicament ne doivent pas arrêter ou modifier leur traitement sans l’avis de leur médecin. Autre recommandation : toute personne amenée à manipuler les plaquettes de lénalidomide à redoubler de vigilance et à suivre strictement les recommandations de sécurité. "Avant de prendre vos gélules, vérifiez que les alvéoles ne contiennent pas de poudre et que toutes les gélules sont intactes. Si vous observez de la poudre ou une gélule endommagée, n’ouvrez pas l’alvéole concernée et rapportez la boîte à votre pharmacien hospitalier qui vous en délivrera une nouvelle."