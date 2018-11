ANSM : alerte sur la confusion entre les vaccins de la grippe destinés aux adultes et aux enfants

Le 6 octobre dernier s’est ouverte la saison de vaccination contre la grippe saisonnière. L’épidémie de grippe touche chaque année entre 2 et 6 millions de personnes en France métropolitaine et, l’an dernier, elle a tué 17 000 personnes, dont 93% de personnes âgées de 65 ans ou plus. Petite révolution cette année, les pharmacies de quatre régions (Hauts-de-France, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne Rhône-Alpes) sont habilitées à vacciner les patients. Une expérience lancée par le gouvernement qui, si elle est concluante, devrait s’étendre à l’ensemble des pharmacies françaises en 2020, voire dès l’automne 2019.

Deux vaccins aux noms très proches

Pour protéger efficacement les patients face à la grippe, plusieurs vaccins sont utilisés en fonction de l’âge, notamment. En France, trois vaccins grippaux inactivés sont commercialisés et pris en charge par l’Assurance maladie dans le cadre de cette campagne pour les enfants de moins de 18 ans : Influvac, Immugrip et Vaxigrip. Pour les adultes, c’est le vaccin Influvac Tetra (Mylan) qui est utilisé.

La confusion concerne deux vaccins aux noms très proches. En effet, l’ANSM "a eu connaissance d’erreurs de délivrance et d’injection du vaccin Influvac Tetra (Mylan) à des enfants de moins de 18 ans alors que ce vaccin n’est pas indiqué pour cette tranche d’âge". Le vaccin Influvac Tetra (Mylan) a donc été confondu avec le vaccin Influvac qui, lui, est destiné aux enfants de 6 mois à 17 ans.

Sans gravité pour les patients

L’ANSM n’a pas souhaité révélé le nombre de cas touchés par cette confusion. Cependant, l’Agence a préféré rassurer en expliquant que "ces erreurs n’ont pas entrainé de conséquence pour la santé des patients. Si par erreur, le vaccin Influvac Tetra est administré à un enfant de moins de 18 ans, il n’y pas lieu de mettre en place une surveillance médicale particulière", précise-t-elle.

La différence entre ces deux vaccins réside dans les types de virus ciblés. Le vaccin Influvac Tetra, destiné aux adultes de plus de 18 ans, protège contre deux souches de virus type A et deux souches de virus type B. Le vaccin Influvac, réservé aux enfants de moins de 18 ans, a un champ moindre puisqu’il ne protège que contre une seule souche de type B.

Des réactions bénignes sont possibles

Si la confusion entre ces deux vaccins est sans gravité, un vaccin anti grippal ne protège pas contre des réactions indésirables. L’ANSM précise que ces réactions sont "bénignes". "Les réactions les plus fréquemment rapportées lors de l’administration chez les enfants et adolescents des vaccins anti grippaux sont des réactions au site d’injection à type d’érythème et douleur ainsi que des fièvres (environ 15% des cas)", ajoute l’Agence.

La campagne 2018 de vaccination contre la grippe saisonnière se poursuivra jusqu'au 31 janvier 2019. L’objectif de cette année est d’atteindre un taux de vaccination de 75% pour les personnes fragilisées, contre 50% actuellement.

