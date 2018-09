Vaccination contre la grippe en pharmacie: expérimentation étendue aux femmes enceintes et dans 4 régions

Si vous habitez en Nouvelle-Aquitaine, en Auvergne Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France et en Occitanie, vous pourrez peut-être bientôt vous faire vacciner contre la grippe… chez votre pharmacien, y compris si vous êtes une femme enceinte.

Depuis octobre 2017 en effet, le ministère des Solidarités et de la Santé s’est lancé dans l’expérimentation de la vaccination dans les officines pour mieux lutter contre la grippe saisonnière. Son objectif : inciter les Français et en particulier les personnes à risque, à se faire vacciner.

La vaccination en pharmacie dès le 6 octobre

Limité l’an dernier à 2 régions, et ne concernant que la population pour qui le vaccin était recommandé (personnes de plus de 65 ans, patients à risques souffrant de pathologie…), le dispositif ne concernait pas les femmes enceintes et les personnes se faisant vacciner pour la première fois.

Il a toutefois été élargi cette année pour mieux contrer l’épidémie de grippe. Dans l’arrêté publié au Journal Officiel, on apprend que dès le 6 octobre, les femmes enceintes et les personnes se faisant vacciner pour la première fois auront, elles aussi, accès à la vaccination en pharmacie. Une décision que salue l’Ordre des pharmaciens, qui regrette toutefois que la vaccination ne soit pas étendue à toute la population adulte.

De leur côté, les patients semblent satisfaits. "Je trouve que c’est très bien, affirme la cliente d’une pharmacie interrogée par France Info. On n’a pas besoin d’aller chez le médecin." "Ça peut éviter de devoir se rendre chez son médecin pour une consultation. De le déranger alors qu’il est peut-être surchargé", renchérit un autre client.

9 000 décès liés chaque année à la grippe

En 2017, 160 000 personnes se sont faites vaccinées contre la grippe saisonnière dans des pharmacies en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne Rhône-Alpes, majoritairement des personnes de plus de 65 ans. L’extension du dispositif cet automne à deux nouvelles régions et aux femmes enceintes devrait permettre d’étendre encore la couverture vaccinale, en particulier auprès de la population à risque. Si l’expérience est concluante, le gouvernement espère pouvoir généraliser cette mesure à l’ensemble des pharmacies françaises dès l’automne 2019.

Chaque année, l’épidémie de grippe survient au cours de l’automne et de l’hiver et touche entre 2 et 6 millions de personnes. Plus de 90 % des 9 000 décès liés chaque année à la grippe surviennent chez des personnes de plus de 65 ans.