Avis du HCSP

Vaccination : une affiche pour identifier les pharmaciens habilités

A partir de la prochaine campagne de vaccination, les pharmaciens pourront vacciner les adultes, sauf les femmes enceintes et les primo-vaccinés.

« Votre pharmacien vous vaccine contre la grippe », « Ici on vaccine »… A l’automne prochain, la vitrine de votre pharmacie pourrait afficher l’un de ces slogans. Dans son dernier avis, le Haut Conseil à la Santé Publique (HCSP) recommande, en effet, aux pharmaciens habilités à vacciner contre la grippe d’être « repérables par le public ».

Deux régions de la métropole ont été choisies pour expérimenter la vaccination en officine : l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine. Près de 4 000 professionnels sont disposés à participer à cette expérimentation de 3 ans.

Après une journée de formation comprenant une partie théorique et pratique, les volontaires pourront vacciner les adultes de 18 ans et plus ayant déjà été vaccinés une fois contre la grippe saisonnière. En revanche, les pharmaciens ne pourront pas vacciner les femmes enceintes ou les patients immunodéprimés qui devront être invités à consulter leur médecin.

Pour le HCSP, les critères d’éligibilité à la vaccination anti-grippale par les pharmaciens devraient s’aligner sur ceux des infirmiers. Ces derniers devraient d’ailleurs avoir le droit de vacciner les primo-vaccinés, estiment les experts.