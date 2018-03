Grippe : bonne efficacité de la vaccination, mais encore meilleure chez les personnes à risque

D’après une étude d’Eurosurveillance, le vaccin contre la grippe 2017-2018 a eu une efficacité de 25 à 52% pour l’ensemble des personnes vaccinées, de 53% chez les enfants et de 36 à 40% chez celles qui ont 65 ans et plus.

Study on interim 2017/18 flu VE combined results: Among all ages, VE against any medically attended influenza ranged between 25% (95% confidence interval (CI): −10 to 48) in UK study and 52% (95% CI: 29 to 67) in ES study:https://t.co/tv3BiCo30j