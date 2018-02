Grippe : un nouveau traitement mis au point pour s'en débarrasser en un jour

Fièvre intense, fatigue, maux de tête et courbatures… Voici les signes annonciateurs d’une grippe, maladie crainte par tous dès le début de l'hiver. Cette saison en France, l’épidémie a fait 5400 morts depuis le mois de décembre, selon les derniers chiffres communiqués par Santé publique France.

Particularité de cette année, la grippe a touché des personnes moins âgées que d’habitude. Même si 90% des malades ont plus de 65 ans, beaucoup d’enfants et de jeunes sont allés aux urgences. Le virus de cette saison aurait une souche peu connue par le système immunitaire des jeunes. Voici la réponse avancée par la ministre de la santé, Agnès Buzyn, au début du mois de janvier dernier.

Un traitement tue le virus en 24h

Une fois malade, cela prend du temps pour se débarrasser complètement de la grippe : souvent une bonne grosse semaine passée au lit. Et ce, malgré les traitements antiviraux. Le groupe pharmaceutique japonais Shionogi, basé à Osaka, a développé un traitement qui se débarrasserait du virus en un jour, rapporte le journal américain The Wall Street Journal.

Le baloxavir marboxil inhibe une enzyme essentielle au processus par lequel le virus de la grippe transforme ses gènes en protéines. Ainsi, le médicament empêche la propagation de particules virales, mais aussi contourne la capacité du virus à pénétrer dans nos cellules. Théoriquement, les symptômes sont ainsi moins forts.

Plus efficace que le Tamiflu

Le traitement le plus administré pour le moment en cas de grippe est le Tamiflu, chez les personnes non vaccinées. Grosso modo, il agit de la même manière que le baloxavir marboxil, mais serait beaucoup moins efficace. Il s'agit d'un antiviral qui doit être prescrit 48h maximum après les premiers symptômes. Plus il est pris tôt, plus il est efficace. Sa durée de traitement est de cinq jours.

Le baloxavir marboxil est actuellement en essai clinique sur 1436 patients malades de la grippe. Si son efficacité est prouvée, il pourrait être disponible dès le mois de mai prochain sur le marché nippon. Malheureusement, son arrivée aux Etats-Unis et en Europe ne sera pas pour tout de suite.