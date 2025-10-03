Résistance aux antimicrobiens : on pourrait atteindre 39 millions de décès d’ici 2050, selon l’OMS

L'ESSENTIEL Selon l'OMS, 39 millions de décès seront imputables à la résistance aux antimicrobiens d'ici 2050.

Ses derniers rapports mettent en lumière un manque de nouveaux traitements pour contrer les infections bactériennes résistantes aux antimicrobiens.

L'OMS réclame davantage d'investissements dans ce domaine de recherche et un meilleur partage des connaissances.

La résistance des bactéries aux antimicrobiens (RAM), et surtout aux antibiotiques, est une menace de plus en plus grande pour l’Homme, prévient l’Organisation mondiale de la Santé.

L’agence, qui a publié deux rapports ce jeudi 2 octobre 2025 sur le sujet, assure que 39 millions de décès seront imputables à la résistance aux antimicrobiens d'ici 2050, si aucune mesure n’est prise pour faire progresser la recherche.

"La résistance aux antimicrobiens s’aggrave"

"La résistance aux antimicrobiens s’aggrave, mais le nombre de nouveaux traitements et de diagnostics en développement est insuffisant pour contrer la propagation des infections bactériennes résistantes aux médicaments", déplore Yukiko Nakatani, directrice générale adjointe lors de la présentation des nouveaux rapports. "Sans un investissement accru dans la recherche et le développement, et sans des efforts ciblés pour que les nouveaux produits et les produits existants atteignent ceux qui en ont le plus besoin, les infections résistantes aux médicaments continueront de se propager."

En effet, les rapports mettent en lumière un essoufflement de la recherche préoccupant face aux besoins grandissants de traitements contre les bactéries résistantes aux médicaments. Le nombre d'antibactériens en phase de développement clinique est passé de 97 en 2023 à 90 en 2025. "Le pipeline est confronté à une double crise : rareté et manque d'innovation. Parmi les 90 antibactériens en développement, seuls 15 sont considérés comme innovants", explique l’agence dans son communiqué. En outre, seuls cinq traitements testés sont efficaces contre au moins une des bactéries classées comme "critiques" de l'OMS.

"Des lacunes persistent dans des domaines spécifiques, y compris les formulations pédiatriques, les traitements oraux à usage ambulatoire et les solutions pour lutter contre l'escalade de la résistance, telles que les stratégies de combinaison avec des agents non traditionnels", soulignent les experts.

Par ailleurs, seulement 17 nouveaux agents visant des bactéries prioritaires ont obtenu une autorisation de mise sur le marché depuis 2017, année où l’OMS a commencé à suivre le développement des traitements antimicrobiens.

Antibiorésistance : plus d’investissements et de collaboration

L’OMS pointe aussi du doigt la “fragilité” du secteur de la recherche et du développement médical. 90 % des 148 entreprises portant les 232 programmes scientifiques en cours, sont de petites structures de moins de 50 employés.

Après ces différents constats inquiétants, l'Organisation réclame des investissements plus importants dans la recherche et à la mise en place de nouveaux modèles de financement pour soutenir les PME porteuses de projets dans les domaines des antibactériens et des diagnostics. Elle invite également les scientifiques à partager leurs données sur l'activité antibactérienne afin de favoriser la collaboration, attirer les investissements et accélérer l'innovation.