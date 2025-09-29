Les éruptions solaires liées à un risque accru de crises cardiaques

L'ESSENTIEL Les perturbations géomagnétiques causées par le Soleil influencent l'apparition de crises cardiaques, selon une nouvelle étude.

L'effet est plus important chez les femmes.

Il s'agit de la première étude de ce genre menée dans l'hémisphère sud.

Près de 15 millions de kilomètres séparent la terre et le soleil. Et malgré cette distance, les éruptions solaires (une libération soudaine et violente d'énergie par la surface du Soleil) ont un impact sur notre environnement allant des aurores boréales aux perturbations des réseaux électriques ou encore des ondes des satellites. Mais il semblerait que ces tempêtes solaires puissent aussi avoir des effets néfastes sur notre organisme.

Les chercheurs du São Paulo Research Foundation (FAPESP) ont découvert un lien entre les perturbations du champ magnétique de la Terre résultant des tempêtes solaires et une augmentation de la fréquence des crises cardiaques, notamment chez les femmes.

Éruptions solaires et infarctus : les femmes semblent plus à risque

Pour leur étude publiée Communications Medicine, les chercheurs ont analysé les dossiers de 871 hommes et 469 femmes vivant au Brésil ayant été traités pour un infarctus du myocarde entre 1998 et 2005, une période considérée comme une période d'activité solaire intense. Ils ont également réuni les données de l'indice Kp (un indicateur des variations du champ géomagnétique de la Terre) et classé les jours analysés comme calmes, modérés ou perturbés en fonction du score.

"Il convient de noter que le nombre de crises cardiaques chez les hommes est presque deux fois plus élevé, quelles que soient les conditions géomagnétiques. Mais lorsque nous examinons la fréquence relative des cas, nous constatons que pour les femmes, elle est significativement plus élevée dans des conditions géomagnétiques perturbées par rapport aux conditions calmes", explique Luiz Felipe Campos de Rezende, chercheur à Institut national de recherches spatiales du Brésil (INPE) et auteur correspondant de l'article. "Dans le groupe d'âge de 31 à 60 ans, c'est jusqu'à trois fois plus élevé. Par conséquent, nos résultats suggèrent que les femmes sont plus sensibles aux conditions géomagnétiques", ajoute-t-il dans le communiqué.

Mieux prévoir les tempêtes solaires pour prévenir les problèmes cardiaques ?

S’il s’agit de la première étude mené sur ce sujet dans l'hémisphère sud, elle n’est pas la seule à s’interroger sur les conséquences des tempêtes solaires sur nos organismes. Depuis la fin des années 70, plusieurs travaux ont été réalisés dans la partie nord du globe et ils ont montré également un effet potentiellement nocif sur la santé, notamment cardiovasculaire. Certains d'entre eux proposent même des explications possibles comme des variations de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque ou encore du rythme circadien. "Cependant, cette question reste ouverte scientifiquement", préviennent les auteurs de l’étude menée sur le continent sud-américain.

Au-delà de la compréhension du lien entre les éruptions solaires et les crises cardiaques, la science doit également améliorer le suivi de ces événements magnétiques pour réduire tous les types de risque.

"Les scientifiques du monde entier tentent de prédire l'occurrence des perturbations géomagnétiques, mais la précision, pour l'instant, laisse à désirer. Lorsque ce type de service sera plus avancé – et si l'impact des perturbations magnétiques sur le cœur est confirmé – nous pourrons envisager des stratégies de prévention d'un point de vue de santé publique, notamment pour les personnes souffrant déjà de problèmes cardiaques", conclut Luiz Felipe Campos de Rezende.