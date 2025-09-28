Covid-19 : ce symptôme peut persister des années sans qu’on ne s'en aperçoive

L'ESSENTIEL 80 % des anciens patients covid qui pensaient avoir toujours une perte d'odorat deux ans après l'infection, avaient en effet des scores plus faibles aux tests olfactifs.

23 % d'entre eux avaient une déficience sévère ou avaient totalement perdu leur odorat.

De plus, 66 % des participants qui avaient eu la covid, étaient atteint d'une perte d'odorat sans le savoir.

La perte d’odorat a été l’un des premiers symptômes de la covid-19 mis en lumière lors de la découverte de la maladie provoquée par le SARS-CoV-2. Et ce trouble peut persister des années après la guérison, selon une étude menée NYU Langone health et NYU Grossman School of medicine parue dans la revue JAMA Network Open le 25 septembre 2025. Les chercheurs ont aussi remarqué que certaines personnes n’ont pas réalisé que leur sens olfactif restait affecté.

La majorité des anciens patients covid ont une perte d’odorat deux ans plus tard

Pour mieux comprendre le lien entre le coronavirus et la perte partielle de l’odorat, trouble appelé hyposmie, les chercheurs ont interrogé 3.535 personnes dont 8 sur 10 avaient déjà été touchées par la covid-19. Elles ont toutes répondu à des questionnaires sur leurs symptômes tous les 90 jours d'octobre 2021 à juin 2025. Les participants ont également passé des tests olfactifs. Lors de cette évaluation, ils devaient identifier 40 odeurs sélectionnées parmi les réponses proposées.

Résultat : 80 % des volontaires ayant signalé une altération de leur odorat après avoir contracté l’infection ont obtenu de faibles résultats au test olfactif, réalisé environ deux ans après leur contamination. Parmi eux, 23 % présentaient une déficience sévère ou avaient totalement perdu leur odorat.

Plus surprenant, ​​66 % des personnes ayant été infectées qui n'avaient pas fait remonter de problèmes d’odeur, ont présenté des performances anormalement basses lors de l’évaluation.

"Nos résultats confirment que les personnes ayant des antécédents de COVID-19 peuvent être particulièrement exposées au risque d'un affaiblissement de l'odorat, un problème déjà sous-estimé au sein de la population générale", explique la Dr Leora Horwitz, co-auteure principale de l'étude.

Covid-19 : il faudrait réaliser des tests d’odorat

Face au nombre tout de même élevé d’anciens patients covid atteint d’une hyposmie, sans le savoir, les chercheurs appellent à une généralisation des tests olfactifs. "Ces résultats suggèrent que les professionnels de santé devraient envisager de tester systématiquement la perte d'odorat dans le cadre de leurs soins post-Covid, souligne la Dr Horwitz. Même si les patients ne le remarquent pas immédiatement, un nez terne peut avoir un impact profond sur leur bien-être mental et physique."

En effet, la perte d'odorat, même partielle, n’est pas sans conséquence. L'hyposmie est entre autres associée à la perte de poids, à une baisse de la qualité de vie et à la dépression, entre autres problèmes. "Les personnes dont l'odorat est diminué peuvent également avoir du mal à détecter des dangers tels que les aliments avariés, les fuites de gaz et la fumée", précisent les experts dans leur communiqué.