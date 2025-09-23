L’apprentissage de la musique peut aider le cerveau à mieux se concentrer

L'ESSENTIEL Les musiciens parviennent plus facilement à concentrer leur attention sur les sons appropriés dans les environnements bruyants.

Ils parviennent plus facilement à se détacher des sons distrayants.

Cette découverte pourrait aider à développer des programmes pour améliorer les capacités de concentration des gens.

Solfège, rythme, accords… les musiciens apprennent de nombreuses choses lorsqu’on les forme à leur instrument. Et il se pourrait que l’on puisse ajouter la concentration ou l’attention à cette liste. Une étude du Karolinska Institutet révèle en effet que les personnes qui ont une formation musicale ont plus de facilité à se concentrer.

La découverte a été présentée dans la revue Science Advances, le 17 septembre 2025.

Avoir une formation musicale renforce la capacité du cerveau à se concentrer

Afin d’évaluer l’impact d’une formation musicale sur le cerveau, les chercheurs ont demandé à des volontaires d’écouter deux mélodies différentes simultanément. Leur tâche consistait à suivre les changements de hauteur pour l'une d'elles. En utilisant une méthode appelée marquage de fréquence, les scientifiques ont mesuré la réponse du cerveau à chaque mélodie séparément. L’expérience a été répétée deux fois. La première fois, ils évaluaient l’attention descendante ou consciente (attention portée aux éléments nécessaires pour effectuer la tâche demandée). La seconde fois, ils contrôlaient l’attention ascendante ou automatique (attention portée à des éléments inattendus comme des sons distrayants).

Les résultats ont montré que les personnes ayant de grandes capacités musicales avaient des signaux cérébraux plus forts liés à l’attention consciente et des signaux plus faibles pour l’attention ascendante. En d’autres termes : les musiciens parviennent plus facilement à concentrer leur attention sur les sons appropriés dans les environnements bruyants, et à éviter les distractions.

Musique : une piste pour aider les gens à renforcer leur capacité d’attention

"Il est intéressant de constater comment l'apprentissage de la musique améliore non seulement les compétences auditives, mais aussi la capacité du cerveau à maintenir son attention au fil du temps", remarque Cassia Low Manting, auteure de l’étude. Et ses travaux n’aident pas seulement à mieux comprendre le fonctionnement des musiciens. La découverte d’un lien entre la formation musicale et la capacité d'attention pourrait également aider à développer des programmes dont l’objectif serait l’amélioration de la concentration de tous.

"Cela pourrait avoir des applications en éducation et en réadaptation, où la musique peut être utilisée comme outil pour améliorer l'attention et le contrôle cognitif", assure la scientifique dans un communiqué de son établissement.