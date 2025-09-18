Une simple crise de cystite peut cacher des cancers uro-génitaux

L'ESSENTIEL Un épisode de cystite chez l’adulte pourrait révéler un cancer urogénital sous-jacent, surtout dans les trois mois suivant l’infection.

Le risque est particulièrement élevé chez les hommes, notamment pour les cancers de la prostate et de la vessie.

Cette étude suggère que la cystite pourrait être un signal d’alerte pour un dépistage précoce.

Une infection urinaire apparemment banale pourrait-elle cacher une maladie bien plus grave ? Selon une vaste étude suédoise publiée dans BMJ Public Health, un épisode de cystite aiguë pourrait signaler la présence d'un cancer urogénital chez les adultes d'âge moyen, notamment chez les hommes.

Un lien marqué dans les 3 mois suivant l'infection

La recherche s'appuie sur les données de plus de 3,5 millions de personnes vivant en Suède entre 1997 et 2018. Sur cette période, plus de 600.000 d'entre elles ont reçu un premier diagnostic de cystite aiguë, principalement en soins primaires (91 % des cas). En moyenne, le suivi a duré 15 ans. Près de 257.000 participants ont développé un cancer urogénital, dont 77,5 % étaient des hommes.

Dans près de 9,5 % des cas, la cystite a précédé le diagnostic de cancer. Le risque de découverte d'un cancer était particulièrement élevé dans les trois mois suivant l'infection : jusqu'à 7 fois plus pour le cancer de la prostate et 3,5 fois plus pour celui de la vessie chez les hommes. Chez les femmes, le risque de cancers génycologiques pouvait être multiplié par 4 à 8.

Chez les hommes, on observe 551 cas de cancer en excès pour 10.000 personnes-années dans les trois mois suivant une cystite. Pour les femmes, ce chiffre atteint 96 cas. Même si ces taux diminuent avec le temps, ils restent supérieurs à la moyenne jusqu'à cinq ans après l'infection.

A noter que le lien est plus fort chez les hommes que chez les femmes : le risque de cancer de la vessie est deux fois plus élevé chez les hommes dans la cinquantaine, 57 % plus élevé chez ceux dans la soixantaine, et 23 % plus élevé chez ceux dans la soixante-dizaine.

Une alerte utile pour les médecins

Les auteurs précisent que l'étude est observationnelle et ne prouve pas de lien de causalité. Néanmoins, ils estiment que la cystite pourrait servir de marqueur clé : "Ces résultats indiquent que la cystite aiguë pourrait être un indicateur clinique d’un cancer urogénital, notamment lorsqu’aucune autre cause n’est évidente", expliquent-ils dans un communiqué.

Il est aussi possible qu'un cancer ou des lésions précancéreuses favorisent les infections urinaires en affaiblissant les défenses naturelles de l’organisme. Dans tous les cas, une cystite inexpliquée chez un adulte mérite une attention médicale toute particulière.