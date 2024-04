Infections urinaires : bientôt un vaccin oral pour remplacer les antibiotiques ?

L'ESSENTIEL En quête d’alternative aux antibiotiques, des chercheurs viennent de publier les résultats prometteurs de l’essai clinique d’un vaccin oral contre les infections urinaires. Le vaccin candidat, baptisé MV140, est administré en spray, pulvérisé sous la langue.

54 % des participants à l’étude sont restés exempts d'infections urinaires pendant neuf ans après avoir reçu le vaccin, et aucun effet secondaire notable n’a été signalé. La période moyenne sans infection de toute la cohorte (89 personnes) a été de quatre ans et demi.

"Très facile à administrer, ce vaccin oral pourrait être délivré par les médecins généralistes dans le cadre d’une cure de trois mois", selon les chercheurs.

Les infections urinaires représentent l’infection bactérienne la plus courante : elles touchent une femme sur deux et un homme sur cinq au cours de la vie, avec parfois des symptômes douloureux. Les infections récurrentes – entre 20 et 30 % des cas – nécessitent un traitement antibiotique, mais "avec l'augmentation des infections urinaires résistantes aux antibiotiques et la perte d’efficacité de ces médicaments [...], de nouvelles façons de prévenir et de traiter ces infections sont indispensables".

En quête d’alternative aux antibiotiques, des chercheurs du Royal Berkshire Hospital, au Royaume-Uni, viennent de publier les résultats prometteurs de l’essai clinique d’un vaccin oral contre les infections urinaires à répétition.

Infections urinaires : un vaccin administré en spray sous la langue

Dans le cadre de leurs travaux, présentés lors du dernier congrès de l’European Association of Urology, les scientifiques ont observé 89 volontaires atteints d’infections urinaires récurrentes, dont 72 femmes, pendant une période de suivi de neuf ans. Le vaccin candidat, baptisé MV140, leur a été administré en spray, pulvérisé sous la langue, tous les jours pendant trois mois.

"Développé par la société pharmaceutique espagnole Immunotek, il contient quatre espèces bactériennes en suspension avec de l'eau", peut-on lire dans un communiqué. Si les chercheurs avaient déjà étudié l'innocuité et l'efficacité à court terme du vaccin, il s'agit de la première étude de suivi à long terme à être rapportée à l'échelle mondiale.

La moitié des participants épargnés par les infections urinaires pendant neuf ans

Résultat, 54 % des patients volontaires sont restés exempts d'infections urinaires pendant neuf ans après avoir reçu le vaccin, et aucun effet secondaire notable n’a été signalé. La période moyenne sans infection de toute la cohorte a été de quatre ans et demi. "Dans l'ensemble, ce vaccin est sûr à long terme et nos participants ont déclaré avoir subi moins d'infections urinaires, et moins d’infections graves, soulignent les scientifiques. Beaucoup de ceux qui ont eu, malgré le vaccin, une infection urinaire nous ont dit que le simple fait de boire beaucoup d'eau suffisait à la traiter."

Le principal avantage du vaccin MV140 est son mode d’inoculation. "Très facile à administrer, il pourrait être délivré par les médecins généralistes dans le cadre d’une cure de trois mois", selon les chercheurs, qui précisent que "beaucoup de patients affirment que le nouveau traitement a rétabli leur qualité de vie". "Ce vaccin est une percée potentielle dans la prévention des infections urinaires et pourrait offrir une alternative sûre et efficace aux traitements conventionnels", concluent-ils.