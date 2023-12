Infection urinaire : 5 astuces naturelles pour la soulager sans médicaments

L'ESSENTIEL L'infection urinaire, ou cystite, est fréquente et très douloureuse.

Elle peut être soignée par la prise d'antibiotiques associée à certains remèdes naturels.

Boire beaucoup d'eau et privilégier certains aliments contribuent à la guérison.

Une infection urinaire (également appelée cystite) est une pathologie fréquente et particulièrement douloureuse qui touche le système urinaire : la vessie, mais aussi l'urètre, les reins et la prostate. Les femmes sont principalement touchées par ces infections qui sont causées par des bactéries. Celles-ci peuvent remonter l'urètre jusqu'à la vessie et se développer dans l'urine.

Divers symptômes se manifestent alors, notamment des brûlures lors de la miction ainsi qu’un besoin fréquent d'uriner. Des douleurs pelviennes peuvent être notées, et parfois du sang ou du pus peuvent être présents dans les urines.

Si l'infection urinaire persiste pendant plus de trois jours ou réapparaît dans les semaines ultérieures, les antibiotiques sont fortement recommandés. Toutefois, certains remèdes naturels peuvent soulager les symptômes.

Cystite : il faut bien s’hydrater

Pour éliminer les bactéries de l'urine, il est recommandé de boire beaucoup d'eau, au moins 2 litres par jour. L'eau peut également aider à soulager la brûlure lorsque vous urinez.

Certaines boissons, telles que le thé vert nature ou la tisane d'artichaut, sont également recommandées car elles augmentent la production d'urine.

Privilégiez certains aliments

Mangez du persil et du thym. Le thym, qui a des propriétés antibactériennes, peut être consommé en infusion, à prendre environ toutes les 4 heures. Le persil est riche en vitamine C et possède des propriétés antibactériennes et immunostimulantes. Il peut être haché et mélangé à des salades ou des plats chauds.

Consommez certains fruits et légumes. Les aliments alcalins protègent l'organisme en maintenant un meilleur équilibre acido-basique. Les raisins, les abricots, les figues, les bananes, les avocats, les dattes, les fraises, les framboises, les pêches et les pommes font partie des fruits les plus alcalins. Quant aux légumes, il est recommandé de manger des asperges, des betteraves, des brocolis, des carottes, des champignons, des concombres, des épinards, de la salade, des pommes de terre, des haricots verts, des poivrons, des radis et des navets.

Vous pouvez aussi consommer de la canneberge, appelée aussi cranberry, même si la petite baie rouge a longtemps suscité un débat intense sur ses propriétés curatives. Les recherches sur ses bienfaits dans les jus, les pilules ou les sirops sont contradictoires. Cependant, une étude de 2016 publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a conclu qu'un grand verre de jus de canneberge de 240 ml peut réduire de 40 % le risque de récidive des infections urinaires.

En parallèle, il est recommandé de réduire la consommation d'aliments acidifiants, tels que les produits laitiers, la charcuterie, la viande rouge, l'alcool, les aliments contenant du gluten, le café et le sucre raffiné, qui peuvent aggraver l’infection.