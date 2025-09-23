Cet aliment réduirait le risque de maladies cardiovasculaires chez les femmes

L'ESSENTIEL Une étude suédoise a mis en lumière un lien entre la consommation de lait non-fermenté et le risque de maladie cardiaque chez les femmes.

En revanche, consommer des produits laitiers fermentés pourrait faire baisser ce risque.

D'autres études seront nécessaires pour expliquer la relation de cause à effet entre la consommation de lait non fermenté et le risque de maladie cardiaque chez les femmes.

Si vous êtes une femme, boire régulièrement du lait ne serait pas une bonne habitude. Selon une étude parue dans BMC Medicine, la consommation de lait non-fermenté augmente le risque de maladie cardiovasculaire chez les femmes. Toutefois, le remplacer par des yaourts pourrait avoir un effet bénéfique.

Risque cardiaque : quels sont les effets de la consommation de lait ?

Pour réaliser cette étude, des scientifiques de l’université d’Uppsala en Suède ont travaillé sur le lien entre la consommation de lait et le risque de cardiopathie ischémique (CCI) et d'infarctus aigu du myocarde (IDM). "La CCI est l'un des principaux facteurs de mortalité chez les adultes à l'échelle mondiale, et il existe une incertitude quant aux effets des produits laitiers sur le risque de CCI", indiquent-ils. Karl Michaëlsson, auteur principal de cette étude, et son équipe ont réuni les données de plus de 100.000 personnes, dont près de 60% de femmes. La période prise en compte allait de 1987 à 2021, au total, 17.896 cas de cardiopathie ischémique, dont 10.714 cas d'infarctus du myocarde, ont été recensés. Les chercheurs ont pris en compte l'état de santé de ces personnes ainsi que d’autres facteurs comme la consommation d’alcool et de tabac ou encore la présence d’autres maladies, comme le diabète. Les participants ont indiqué le nombre de produits laitiers consommés quotidiennement, en différenciant les fermentés, comme le yaourt et le kéfir, et les non-fermentés, comme le lait.

Lien entre lait non-fermenté et maladie cardiaque : des risques uniquement chez les femmes

"Chez les femmes, la consommation de plus de 300 millilitres par jour de lait non fermenté était associée à un risque accru de cardiopathie ischémique, avec un risque accru de 5 % à 400 millilitres, de 12 % à 600 millilitres et de 21 % à 800 millilitres, précisent les auteurs. Une relation similaire a été observée chez les femmes pour le risque d'infarctus aigu du myocarde." En revanche, chez les hommes, aucune association entre le risque de cardiopathie ischémique et la consommation de lait non-fermenté n'a été découverte. "Le remplacement d'une consommation quotidienne de 200 millilitres de lait non fermenté par du lait fermenté a suggéré qu'il y avait une diminution de 5 % du risque de cardiopathie ischémique et de 4 % du risque d'infarctus du myocarde chez les femmes", ajoutent les spécialistes suédois.

Des liens entre lait et maladie cardiaque à confirmer

Les chercheurs avancent que la consommation de grandes quantités de lait non-fermenté pourrait modifier les niveaux d'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 (ACE2) et de facteur de croissance des fibroblastes 21 (FGF21), ces deux protéines cardiométaboliques ayant pour rôle de réguler la pression et le débit sanguins.

Cependant, les auteurs de ces recherches estiment qu'elles devront être complétées par d’autres travaux, car elles comportent certaines limites. D’une part, les chercheurs rappellent que les participants étaient essentiellement scandinaves, "ce qui pourrait limiter la généralisabilité des résultats de l'étude à d'autres populations", d'autre part, il s’agit d’une étude observationnelle, ce qui ne permet d'expliquer la relation de cause à effet entre la consommation de lait non-fermenté chez les femmes et la cardiopathie ischémique.