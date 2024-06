Lait cru : beaucoup plus de risques pour la santé que d'avantages, avertissent les chercheurs

L'ESSENTIEL Le lait cru est mis au réfrigérateur directement après la traite de la vache et peut être consommé dans les trois jours.

Le lait pasteurisé est chauffé à 63° minimum puis refroidi pour tuer les bactéries, les virus et les parasites.

Selon trois experts en alimentation, les bienfaits du lait cru ne seraient pas supérieurs à ses risques sur la santé.

Jusqu’en 1966, la vente de lait cru était interdite en France. Si ce produit est désormais autorisé, sa consommation pourrait être plus risquée que bénéfique, selon l’avis de trois experts dans un article du média The Conversation. Il s’agit de Juan Silva et Joel Komakech, deux chercheurs spécialisés en alimentation à l'Université d'État du Mississippi, aux États-Unis, et de Mandy Conrad, une nutritionniste.

Les bénéfices du lait cru remis en question

Le lait cru est mis au réfrigérateur directement après la traite de la vache et peut être consommé dans les trois jours. Le lait pasteurisé que l’on retrouve dans les grandes surfaces, a préalablement été chauffé à 63° minimum, puis refroidit. Ce processus vise à tuer les bactéries, les virus et les parasites mais il peut occasionner des pertes en nutriments, ce qui n’est pas le cas du lait cru.

Néanmoins, les chercheurs assurent que ce dernier serait plus risqué que bénéfique pour la santé. Pour cela, ils s’appuient sur deux études : la première ne concerne que le lait cru et la seconde le compare à celui pasteurisé. Résultats : les bénéfices du lait cru sont inférieurs à ses risques sur la santé humaine.

Les trois experts reprennent plusieurs idées reçues sur les bénéfices du lait cru :

Le lait cru améliore l’intolérance au lactose : faux

Le lait cru contient beaucoup de vitamines : faux

Le lait cru contient plus de probiotiques : faux, "il en manque même !" Les probiotiques sont généralement ajoutés aux produits laitiers, comme le yaourt, après pasteurisation.

"Boire ou manger des produits à base de lait cru peut exposer les personnes à des germes"

Le lait cru ne serait donc pas aussi bénéfique qu’on le pense pour la santé. Pire, selon les scientifiques, il pourrait même être dangereux. En effet, celui-ci serait à l’origine de plusieurs épidémies de maladies d’origine alimentaire.

D'après une étude publiée en 2022 dans la revue Epidemiology & Infection, 202 épidémies alimentaires liées au lait non pasteurisé ont entraîné 2.645 maladies et 228 hospitalisations entre 1998 et 2018. "Boire ou manger des produits à base de lait cru peut exposer les personnes à des germes tels que Campylobacter, Cryptosporidium, E. coli, Listeria, Brucella et Salmonella, peut-on lire sur le site des centres américains de contrôle des maladies (CDC). Certains groupes, comme les enfants de moins de 5 ans, les adultes de plus de 65 ans, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli, courent un risque plus élevé de contracter une maladie grave due à ces germes.”

Dans une autre étude, les chercheurs montrent qu’il y avait trois fois plus d’épidémies dans les zones où le lait cru était légalement vendu aux États-Unis entre 1998 et 2018 que dans celles où ce n’était pas autorisé.

Actuellement, l’une des principales menaces est le virus H5N1. Selon les experts, le lait cru pourrait contenir ce virus responsable de la grippe aviaire. Ainsi, si l’Homme consomme du lait contaminé, il pourrait donc tomber malade. Les trois experts recommandent donc de privilégier le lait pasteurisé au lait cru, tout en rappelant que le risque zéro n’existe pas. En effet, il y a déjà eu des contaminations après pasteurisation, mais dans de rares cas. Si la procédure a été bien suivie, il n’y a généralement pas de risque.