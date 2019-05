E.Coli : les enfants de moins de 5 ans ne doivent plus consommer de lait cru

Afin d’éviter les contaminations par la bactérie E. Coli, "les enfants de moins de cinq ans ne doivent pas consommer de fromage au lait cru, ni de lait cru", indique le ministère de l’Agriculture. "Au-delà, le risque existe toujours mais il est quand même décroissant, les enfants sont quand même mieux protégés au-delà de cinq ans", a expliqué à l’AFP Marie-Pierre Donguy, la cheffe de la mission des urgences sanitaires.

Mortel dans 3% à 5% des cas

Escherichia coli (E. coli) est une bactérie qui s’établit dans le tube digestif de l’homme et des animaux à sang chaud. La majorité des souches de E. coli sont inoffensives, mais quelques-unes sont pathogènes, comme les entérohémorragiques (ECEH). Ces dernières produisent une puissante toxine à l’origine du syndrome hémolytique et urémique (SHU), mortel dans 3% à 5% des cas, notamment chez les enfants. "Ce dernier est caractérisé par une atteinte de la fonction rénale et par une baisse de la concentration des cellules sanguines. Un quart des personnes souffrant de SHU développe aussi des complications neurologiques qui peuvent aboutir à un état de coma", précise l’institut pasteur.

Les symptômes d'une contamination

Les symptômes provoqués par ECEH (E. coli entérohémorragiques) apparaissent entre 3 et 8 jours après l’infection. Il s’agit de douleurs abdominales et de diarrhées, lesquelles peuvent évoluer vers des formes sanglantes (colites hémorragiques). Des vomissements et de la fièvre peuvent aussi survenir.



13 jeunes enfants ont ainsi été contaminés par la bactérie Escherichia coli depuis le 21 mars. Certains âgés "de six mois à quatre ans" étaient toujours hospitalisés ce lundi car atteints de complications rénales, selon Santé publique France. Marie-Pierre Donguy a précisé que les investigations sur l’origine exacte de la contamination étaient "toujours en cours", même si les fromages Saint-Marcellin et Saint-Félicien fabriqués par la société drômoise Fromagerie Alpine ont été rappelés par précaution.

Les principaux aliments dangereux

L’appel à la prudence du ministère de l’agriculture ne concerne pas les fromages au lait cru à pâte pressée cuite, comme le gruyère par exemple. Les principaux aliments mis en cause lors d’infections à EHEC sont la viande hachée de bœuf insuffisamment cuite, les produits laitiers non pasteurisés, les végétaux crus (salade, jeunes pousses de radis blancs, graines germées), les produits d’origine végétale non pasteurisés (jus de pommes) et l’eau.