Bactérie E. coli : un lot contaminé de crottins de Chavignol est rappelé

E. coli, le retour. La bactérie a été identifiée dans des crottins de Chavignol fabriqués par Les Laiteries Hubert Triballat (LHT) et commercialisés en grande surface, a annoncé mardi 26 mars la société, qui s’est bien évidemment empressée de rappeler un lot. Entre le 21 février et le 26 mars, "les fromages ont été commercialisés sur tout le territoire national dans différentes enseignes", comme sous les marques Casino, Franprix et "Nos régions ont du talent" (E. Leclerc), a indiqué le producteur.

Le lot rappelé est le L 033 09, et l’estampille sanitaire FR 18.194.050 CE, précise LHT. Les consommateurs ayant acheté ces produits sont invités à les rapporter en point de vente ou à les détruire. "A la date de publication de ce communiqué, aucun cas de malade lié à la consommation du lot rappelé n’a été rapporté", a toutefois assuré l’entreprise.

Escherichia Coli (E. coli) est une bactérie présente dans 80% de notre tube digestif ainsi que dans celui de certains animaux comme les bovins. Si la majorité des souches de E. coli sont inoffensives, quelques-unes sont pathogènes comme la souche Escherichia coli O26 H11.

Pas de fromage à base de lait cru pour les personnes fragiles

Cette dernière peut entraîner des gastro-entérites parfois sanglantes et de la fièvre. S’ensuivent parfois des complications rénales sévères chez les jeunes enfants. Les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées sont également très fragiles. C’est pourquoi il leur est contre-indiqué de consommer du lait cru et des fromages à base de lait cru.

En juin, douze enfants étaient tombés malades après avoir mangé des reblochons contaminés par E. coli. Parmi eux, l’un était mort sans que la cause de décès puisse formellement être attribuée au fromage. Car E. coli est malheureusement très courante. Il y a dix jours, c'est la Société Fromagère du Moulin de Carel, filiale du groupe Lactalis, qui a dû retirer de la vente 5 800 camemberts commercialisés après la découverte de la bactérie.

Pour ce qui est du crottin de Chavignol LHT, si vous en avez consommé et présentez l’un des symptômes indiqués ci-dessus, consultez un médecin le plus rapidement possible en pensant bien à lui parler du fromage. Si vous avez goûté au produit incriminé mais ne contractez aucun symptôme dans les dix jours suivants, inutile de vous inquiéter, vous n’avez pas été contaminé par une souche dangereuse d’E. coli.

Pour tout renseignement complémentaire, le service consommateurs de LHT est disponible au numéro vert 0800 35 29 19 de 09H00 à 17H00.