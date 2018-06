Reblochon contaminé : E.Coli retrouvée dans deux élevages

La bactérie Escherichia Coli 026 a été retrouvée dans deux élevages laitiers qui fournissent l’entreprise Chabert. C'est de cette dernière que sont sortis des reblochons contaminés. Douze enfants sont tombés malades après en avoir consommé, l’un d’entre eux décédé mais la cause de son décès n’est pas formellement attribuée au fromage.

28 élevages fournissent le groupe Chabert, tous sont surveillance étroite. Les deux élevages contaminés vont être soumis à un audit sanitaire approfondi.

Le SHU peut être mortel

La bactérie est présente dans notre tube digestif mais aussi dans celui de certains animaux comme les bovins. Seules certaines souches sont dangereuses. Parmi les douze condamnations, un enfant a été atteint de diarrhée, les autres ont souffert du Syndrome hémolytique et urémique (SHU). Ce syndrome apparaît quand la personne est contaminée par une souche dangereuse d’E Coli. Les globules rouges (anémie hémolytique), les plaquettes (thrombopénie) et les reins (insuffisance rénale aiguë) sont touchés, cela peut nécessiter des transfusions sanguines et des dialyses. Le SHU peut être mortel dans 3 à 5 % des cas.

Pas de lait cru pour les plus fragiles

Si aucun symptôme ne se manifeste dans les dix jours qui suivent la consommation du produit incrimin, cela signifie que vous n’avez pas été contaminé par une souche dangereuse. Mais il faut éviter de donner aux jeunes enfants, aux femmes enceintes et aux personnes immunodéprimées du lait cru et des fromages à base de lait cru.

Presque 340 tonnes de fromage rappelées

Des fromages de l’entreprise Chabert ont été rappelés partout en France mais aussi en Allemagne et en Espagne. Un nouveau retrait a été lancé vendredi 22 juin suite à la découverte de la bactérie dans les deux élevages. Il concerne environ 10 tonnes de fromage, en plus des 329 tonnes déjà rappelées. Deux lots sont concernées, d’abord les fromages entiers AOP Reblochon laitier au lait cru vendus sous les marques Campagne de France, Chabert "Le Cervens", Les Glières et Maison des gourmets, vendus dans les enseignes Système U, Casino, Carrefour, Cora/Match, estampillés FR 74. 303.050 CE avec pastille caséine rouge. Le deuxième lot concerné est composé de demi-fromages AOP Reblochon laitier au lait cru vendus sous marques Alpi, Auchan Mmm !, Chabert, Reflets de France, Saveur de nos régions, Netto et Terrier, chez les enseignes Aldi, Auchan, Carrefour, Casino, Système U, Intermarché et Lidl, estampillés FR 74.289.050 CE avec pastille caséine rouge. L’entreprise Chabert a mis à disposition des consommateur un numéro de téléphone : 0800 94 52 35, joignable tous les jours de 9h à 20h.