Rappel de camemberts contaminés par la bactérie E. coli : que risquez-vous si vous en avez consommé ?

Un lot de camemberts de Normandie AOP - commercialisé sous diverses marques dans tous les commerces du pays- a été rappelé jeudi, à la suite d’un contrôle révélant la présence de "Escherichia coli O26 : H11", la bactérie Escherichia coli. La Fromagerie du Plessis indique dans son communiqué que le rappel vise le lot 260218DS0, conditionné pans une boîte en bois et commercialisé entre le 20 mars et le 26 avril 2018. La date de péremption du lot a été fixée au 11 mai 2018.

"Aucun malade ou cas d'intoxication alimentaire en lien avec le lot concerné n'a été porté à la connaissance de l'entreprise et des autorités sanitaires" a précisé l'entreprise. Les personnes s'apercevant qu'elles sont en possession d'un produit du lot concerné sont priées de le ramener où elles l'ont acheté.

Présentation de la bactérie Escherichia coli

La bactérie Escherichia coli se multiplie toutes les 20 minutes à une température de 37°. Il existe de nombreuses souches différentes. Certaines sont constamment présentes dans notre système digestif et totalement inoffensives alors que d’autres peuvent causer diverses infections comme des gastroentérites, des infections urinaires ou des méningites.

Régulièrement, ces souches sont la cause d’intoxications alimentaires via la consommation de produits animaux mal cuits ou consommés crus, les produits laitiers au lait cru et plus rarement les produits végétaux crus. Les matières fécales des ruminants présents dans le sol, dans le fumier et dans l’eau (mares, ruisseaux) sont aussi une source possible de contamination.

Dans le cas des infections alimentaires, comme ce pourrait être le cas à cause de ces camemberts contaminés, la souche incriminée est une Escherichia coli capable de produire des Shiga-toxines, c'est-à-dire des toxines destructrices pour certaines cellules de l’intestin.

Les symptômes d'une infection alimentaire

Les premiers symptômes se manifestent dans la semaine suivant la consommation d’aliments contaminés et prennent la forme d’une gastro-entérite avec diarrhées, douleurs abdominales, vomissements... Elle guérit souvent spontanément sous 8 jours, mais il arrive chez l’enfant, dans 5 à 8% des cas, que l’infection évolue vers une forme plus grave.

En effet, l'infection peut engranger des diarrhées sanglantes qui produisent une puissante toxine à l’origine du syndrome hémolytique et urémique (SHU) qui s’attaque les globules rouges et les reins et nécessitent parfois des traitements lourds comme des transfusions sanguines et des dialyses. Le SHU est mortel dans 3 à 5% des cas. En France, une centaine de cas de syndromes hémolytiques et urémiques sont déclarés chaque année chez des enfants de moins de 15 ans : 60% d'entre eux ont moins de 2 ans, notamment parce que leur système digestif et immunitaire est moins apte à se défendre contre l’infection.

En 2005, des steaks hachés contaminés avaient infecté une soixantaine de personnes, dont plus de deux tiers d’enfants de moins de 13 ans. En 2012, trois enfants ont été hospitalisés au CHU de Bordeaux pour des infections également dues à la bactérie E. coli. En 2015, l'infection a été diagnostiquée chez 111 enfants de moins de 15 ans, dont un est décédé. Les personnes présentant ce type de symptômes après la consommation d'un fromage contaminé sont donc priées de consulter un médecin rapidement et de lui préciser la nature du germe.

Quelques conseils d'hygiène

On trouve la bactérie Escherichia coli en grande quantité dans les intestins des bovins. Il est de fait recommandé de cuire à cœur la viande hâchée de bœuf en particulier chez les enfants de moins de 5 ans. Les fromages au lait cru sont quant à eux déconseillés aux jeunes enfants et aux personnes âgées.

Quelques règles d'hygiène élémentaires sont également à respecter en cuisine : séparez les aliments crus des aliments cuits, nettoyez bien les fruits, les légumes et les herbes aromatiques avant de les consommer crus et lavez-vous les mains avant de préparer les repas et aussi souvent que nécessaire. Il est également recommandé d'éviter le contact des très enfants de moins de 5 ans avec les animaux de ferme, notamment les bovins, ovins et leur environnement

La Fromagerie du Plessis se tient à la disposition des consommateurs pour répondre à leurs questions au numéro de téléphone suivant : 0 805 805 950 (numéro gratuit depuis la France).