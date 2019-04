Une femme se réveille après 27 ans passés dans le coma

C’est son fils qui a annoncé la bonne nouvelle ce mercredi 24 avril. Mounira Omar, une Emirati dans le coma depuis presque 3 décennies, vient de se réveiller de manière inexplicable. C’est un accident de la circulation qui a plongé cette femme dans un long coma : Mounira Omar avait alors seulement 32 ans et conduisait son fils de 4 ans à l'époque, à l’école dans la ville d'al-Aïn. Mais sa voiture est heurtée par un autobus, et elle subit de graves lésions cérébrales. Heureusement, le petit garçon s'est est sorti avec une ecchymose à la tête. Alors que les médecins étaient peu confiants quant aux chances de voir sa mère réveiller, lui l'a jamais perdu espoir.

Un cas "très inhabituel"

"De nombreux médecins nous avaient dit de ne pas nous attendre à grand-chose après 15 ou 20 ans dans le coma, mais je n’ai jamais accepté cela", a confié Omar à l’AFP, qui a aujourd’hui 32 ans. Le médecin Friedemann Müller, qui s’occupait de Mounira Omar dans un hôpital en Allemagne où elle avait été transférée, parle lui d’un "coma éveillé". Elle serait en fait dans un stade intermédiaire entre le coma et la conscience. Avant son réveil, elle se trouvait dans un "état de conscience minimale", selon le docteur. Il considère cela comme un cas très inhabituel : "dans un "coma éveillé", les patients peuvent ouvrir leurs yeux, mais pas dans un coma (traditionnel). Elle pouvait regarder quelque chose brièvement et notamment clairement réagir en voyant le visage de son fils". Ce réveil après plus de 20 ans est une sorte de miracle, qui redonne de l’espoir pour beaucoup de personnes dont un proche est dans la même situation. Normalement, "aucun patient ne se réveille d'un coma après 27 ans"

Comment faire pour garder les personnes dans le coma dans cet état de conscience minimale ? "Je conseillerais aux proches de rester en contact avec les patients", a expliqué le docteur Friedemann Müller au journal allemand Der Spiegel. Selon lui, le contact est le plus important : il faut montrer au patient qu’il est entouré : "Leur parler encore et encore, les exposer à de nouveaux stimuli, les mobiliser et les observer de près." Ce serait en parti grâce aux compétences du personnel de cet hôpital que Mounira Omar a pu se réveiller. Ils lui ont en effet procuré très régulièrement des séances régulières de physiothérapie, complétées par un traitement médicamenteux contre l'épilepsie.

Dans un état stable aujourd’hui

C’est en 2018 que Mounira Omar s’est réveillée, mais la famille n’a pas voulu communiquer cela aux médias immédiatement. "Nous voulions voir son état se stabiliser avant de rendre publique notre expérience", a expliqué son fils. Aujourd’hui âgée de 60 ans, la mère de famille se trouve "dans un état stable". Elle suit bien évidemment de nombreux traitements, une physiothérapie et une thérapie, aux Emirats arabes unis.