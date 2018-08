Des patients sortis du coma racontent ce qu'ils ont vu

Un tunnel, une lumière blanche puis un esprit qui se détache du corps : voici comment est souvent décrite l’expérience du coma. Il est lié à un dysfonctionnement du système nerveux central, ce qui fait que la personne est inconsciente, ne peut ni bouger, ni parler, et qu’elle ne réagit plus. Ceux qui l’ont vécu racontent une expérience étrange à mi-chemin entre rêve et réalité.

L’esprit qui vagabonde

"Une fois dans le coma, je me suis détachée assez vite de mon corps pour vagabonder. Sans trop savoir comment, j’arrivais à être aux côtés de mes proches", explique Laurence Musy dans le quotidien Ouest-France. Après une chute de ski, elle est restée quatre mois dans le coma. Le "vrai" coma, à la différence du "coma artificiel" provoqué par les médecins, peut avoir plusieurs causes : traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral (AVC), tumeur, etc. Pour déterminer sa durée, les professionnels disposent de plusieurs techniques. Récemment, l’Inserm a mis au point un test auditif pour déterminer l’état de conscience du patient, ce qui permet d’établir des pronostics sur l’état futur du malade.

Des sensations ressenties lors de coma artificiel

Une grande partie des personnes plongées dans le coma à un moment de leur vie ont vécu des expériences à la frontière du réel. Elles ont souvent le sentiment "d’être là sans être là". Julie Bourges a 20 ans en 2013 lorsqu’elle est grièvement brûlée lors du carnaval de son lycée. Après l’accident, elle a passé trois mois dans un coma artificiel. Elle raconte son expérience sur son compte Instagram : "ces longs rêves interminables où l’on vit et où l’on ressent tout. (…) ces délires qui font qu’une fois réveillée, je n’arrivais plus à dissocier le rêve de la réalité, comme déconnectée", explique-t-elle.

Dans le journal Midi-Libre, Martine Rondeaux livre un autre témoignage : "J'étais dans une maison, au sein d'une immense famille, plus loin il y avait une vieille dame et une rivière. Pas loin il y avait la mort, la Grande faucheuse. A chaque fois que je lui disais non, la vieille dame me souriait." Après un accident de voiture, elle a été plongée dans un coma artificiel. Cela rappelle les expériences de mort imminente (EMI) décrites par des personnes réanimées après un arrêt cardiaque. La lumière blanche, le tunnel, le fait d’avoir l’impression de sortir de son corps, etc : pour beaucoup, ces signes sont la manifestation du paranormal, ils pourraient être toutefois déçus, car pour les scientifiques, cela serait dû uniquement au manque d’oxygène qui affecte le cerveau.