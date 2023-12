Dépression, anxiété : manger un yaourt par jour protège contre les troubles mentaux

L'ESSENTIEL La perturbation des bactéries productrices d'acide lactique (Lactobaccillacea), présentes dans les aliments fermentés et le yaourt, est associée aux troubles de l'humeur.

Une étude, menée auprès de souris, a montré que le Lactobacillus, aidait l'organisme à gérer le stress et pouvait contribuer à prévenir la dépression et l'anxiété, en réglant le système immunitaire.

Ce résultat ouvre la voie à de nouvelles méthodes et thérapies pour traiter les troubles mentaux.

On le sait : nos intestins sont peuplés de bactéries, champignons et virus. Au fil des années, les scientifiques se sont rendus compte que ces micro-organismes et leurs interactions sont essentiels à notre système immunitaire, à notre santé mentale et à bien d'autres aspects de notre bien-être. Le déséquilibre du microbiote, qu'il soit dû à une maladie, à une mauvaise alimentation ou à d'autres causes, est connue pour contribuer à de nombreuses pathologies et même favoriser l’apparition d’un cancer.

Comment une carence en Lactobacillus peut-il aggraver la dépression et l'anxiété ?

"La perturbation de la communauté des bactéries productrices d'acide lactique, Lactobaccillacea, a été bien documentée dans les troubles de l'humeur et l'exposition au stress. En effet, un complément contenant de nombreuses espèces de Lactobacillus peut améliorer ces effets, en prévenant les comportements de type dépressif et anxieux", ont indiqué des chercheurs de l’université de Virginie (États-Unis), qui rappellent que ces bactéries sont présentes dans les aliments fermentés et le yaourt.

À partir de ce constat, ils ont décidé de poursuivre leurs recherches sur la dépression en analysant des bactéries, connue sous le nom de "Altered Schaedler Flora", qui comprennent deux souches de Lactobacillus et six autres souches bactériennes. Grâce à cette communauté bactérienne rarement utilisée, l'équipe a pu créer des souris avec et sans Lactobacillus, évitant ainsi le recours aux antibiotiques, et expliquer comment les lactobacilles influencent le comportement et comment une carence en bactéries peut aggraver la dépression et l'anxiété.

Dépression : un médiateur immunitaire régule la réponse de l'organisme au stress

Selon les résultats, parus dans la revue Brain, Behavior, and Immunity, les lactobacilles de la famille des Lactobaccillacea maintiennent les niveaux d'un médiateur immunitaire appelé "interféron gamma", qui régule la réponse de l'organisme au stress et aide à prévenir la dépression. Grâce à ces données, les auteurs peuvent développer de nouvelles méthodes de prévention et de traitement de la dépression et d'autres affections mentales dans lesquelles le Lactobacillus joue un rôle important. Par exemple, les personnes souffrant (ou risquant de souffrir) de dépression pourraient manger un yaourt par jour ou prendre des compléments pour optimiser leurs niveaux de Lactobacillus utiles.