Les cheveux de vos enfants donnent des infos sur leur santé mentale

L'ESSENTIEL Les cheveux peuvent abriter du cortisol capilaire. Il s'agit d'un indicateur de stress à long terme.

Une étude montre que le taux de cortisol capillaire peut aider à évaluer les risques pour la santé mentale des enfants.

Le taux de cortisol capillaire pourrait un jour être utilisé pour dépister les enfants à risque.

L’enfance est très souvent décrite comme une période de la vie enchantée et sans souci. Ce n’est malheureusement pas toujours le cas, surtout si l’enfant est atteint d’une maladie chronique comme le diabète de type 1, l'asthme l'arthrite chronique juvénile ou l'épilepsie.

Des chercheurs qui étudiaient la santé mentale des enfants atteints de l’une de ces pathologies, ont fait une découverte de taille. Le taux de cortisol présent dans leurs cheveux peut prédire leur risque de développer des problèmes de santé mentale.

Stress et santé mentale : des taux de cortisol élevés dans les cheveux des enfants

Les scientifiques ont suivi 244 enfants canadiens atteints de maladies physiques chroniques pendant quatre ans. Ils ont évalué leur niveau de stress à l'aide du cortisol capillaire, un marqueur biologique présent dans les cheveux qui reflète l’évolution du stress sur le long terme. En analysant les données recueillies, ils ont découvert que plus des deux tiers des jeunes volontaires avaient des niveaux de cortisol constamment élevés. Ces derniers étaient également plus susceptibles de présenter des symptômes de dépression, d'anxiété ou d'autres problèmes de santé mentale par rapport aux enfants dont le taux de cortisol diminuait avec le temps.

Dans un deuxième temps, l’équipe a étudié les troubles émotionnels et comportementaux présentés par les participants. Elle a alors constaté que les enfants dont les niveaux de cortisol réduisaient au fil du temps présentaient moins de symptômes d’anxiété, de dépression et de problèmes de comportement que ceux dont les niveaux de cortisol restaient élevés.

Ainsi l’analyse des cheveux, et plus particulièrement du taux de cortisol présent dans la fibre, peut aider à évaluer les risques d’un enfant d’avoir des troubles de santé mentale.

Enfants : l’analyse des cheveux, un dépistage non invasif de leur santé mentale ?

Pour les auteurs de l’étude parue dans la revue Stress and Health, cette découverte est particulièrement intéressante. "L’identification précoce de ces facteurs de risque pourrait aider les médecins et les familles à intervenir avant que les difficultés émotionnelles et comportementales ne s’installent", souligne le Dr Mark Ferro, professeur à l’École des sciences de la santé publique de Waterloo et coauteur dans un communiqué.

Il a ensuite conclu : "le cortisol capillaire offre un biomarqueur non invasif et facile à collecter qui pourrait un jour être utilisé pour dépister les enfants et déterminer si les traitements ou les programmes de soutien contribuent à réduire le stress."