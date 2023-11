Cheveux : ce geste fait tous les jours pollue l'air de votre salle de bain

L'ESSENTIEL Les produits capillaires contiennent souvent des ingrédients qui s’évaporent facilement, de sorte que les utilisateurs peuvent les inhaler. Ces derniers peuvent avoir des répercussions sur la santé.

La nouvelle étude montre que l'utilisation des produits de soins capillaires peut modifier rapidement la composition de l'air intérieur.

Par ailleurs, avoir recours au coiffage à chaud augmente encore plus les niveaux de COV.

Que cela soit pour avoir les cheveux bien lisses ou de jolies boucles, la chaleur et les produits coiffants sont nos meilleurs alliés. Mais attention, ils semblent poser question pour notre santé. Une étude, menée par l'American Chemical Society et publiée dans la revue Environmental Science & Technology, a révélé que l'utilisation de produits de soins capillaires combinée à la chaleur des outils de coiffage peut rapidement polluer l'air intérieur.

Chaleur et produits coiffants : les substances chimiques se répandent dans l'air

Les produits capillaires contiennent souvent des substances chimiques (comme les siloxanes) pour faire briller ou lisser les cheveux. Malheureusement, ces ingrédients s'évaporent facilement et les utilisateurs peuvent les inhaler. Les chercheurs ont réalisé une expérience pour déterminer le comportement de ces composés organiques volatils (COV) dans des situations réelles, comme les petites salles de bains. Ils ont demandé à des participants d'utiliser leurs produits capillaires habituels, tels que des crèmes, des sprays et des huiles, ainsi que des outils chauffants comme un lisseur. Les émissions de COV, notamment les méthylsiloxanes volatils cycliques (cVMS), ont été mesurées en temps réel avant, pendant et après la coiffure. Les résultats ont montré des changements rapides dans la composition de l'air intérieur, avec les cVMS constituant la plupart des COV détectés.

L'équipe a également remarqué que les niveaux d'émissions étaient influencés par le type de produit, la longueur des cheveux et la température de l'outil de coiffage. Les cheveux plus longs et les températures plus élevées libéraient des quantités plus élevées de substances chimiques. Ces résultats soulèvent des inquiétudes quant à l'exposition prolongée à ces produits et à leurs effets sur la santé humaine.

Pollution intérieure : ventilateur d'extract eur d'air, une solution ?

Plus précisément, les chercheurs ont estimé que l'inhalation quotidienne potentielle par une personne d'un cVMS spécifique, connu sous le nom de D5 et soupçonné d'être nocif pour la santé, pourrait atteindre jusqu'à 20 mg par jour. Cependant, il a été observé que l'allumage d'un ventilateur d'extracteur d'air éliminait la plupart des polluants atmosphériques de la pièce en seulement 20 minutes.

Est-ce la solution ? Les chercheurs hésitent. Ils notent dans leur communiqué que "cette pratique pourrait affecter la qualité de l'air extérieur dans les villes densément peuplées".

Pour eux, il serait nécessaire de mener des travaux approfondis sur les impacts à long terme de l'exposition aux siloxanes sur la santé humaine, car la plupart des résultats actuels proviennent d'études sur des animaux.