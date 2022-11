Cheveux : combien de fois par semaine est-il recommandé de se les laver ?

L'ESSENTIEL Le cuir chevelu produit moins de sébum en vieillissant, d’après l'American Academy of Dermatology Association.

Les cheveux épais et bouclés n’auraient pas besoin d'être lavés tous les jours, ni même toutes les semaines.

En général, faire un shampoing nous procure du confort et nous aide à nous sentir mieux. Mais se laver les cheveux permet surtout d’assainir les longueurs et de maintenir un taux de production de sébum optimal, soit une substance huileuse sécrétée par les glandes sébacées du cuir chevelu. Pour rappel, une importante quantité de sébum sur le crâne peut provoquer des irritations et donner aux racines un aspect gras.

"Certaines personnes pensent qu'elles doivent se laver les cheveux quotidiennement, sinon elles auront les cheveux très gras. S'ils ne le font plus tous les jours, ils verront peut-être qu'ils n'ont pas réellement un cuir chevelu ou les cheveux gras", a déclaré, à la chaîne américaine CNN, le Dr Anthony Rossi, dermatologue au Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York et membre de l'American Academy of Dermatology Association.

Cheveux : la fréquence du lavage dépend de plusieurs facteurs

Selon le spécialiste, la fréquence à laquelle on doit nettoyer notre cuir chevelu dépend de nombreux facteurs, notamment l’âge de la personne, de son niveau d’activité physique, le type, le style de cheveux (fins, bouclés, frisés, épais, raides…) et leur tendance à devenir gras rapidement ou non. "Un lavage trop fréquent peut assécher et ternir les cheveux, tandis que l'accumulation de sébum due à un lavage insuffisant peut également entraîner des odeurs et des pellicules", a-t-il signalé.

Il est conseillé de se laver les cheveux une à deux fois par semaine

Le Dr Anthony Rossi a recommandé de se laver les cheveux une à deux fois par semaine. "Si vous avez utilisé des produits chimiques qui peuvent rendre vos cheveux plus secs, comme des décolorations ou des défrisages, il est préférable de les laver moins d'une fois par semaine. (…) Pendant la puberté, nous avons une poussée d'hormones et les glandes sébacées peuvent s'hypertrophier. C'est une raison pour laquelle les personnes développent de l'acné à l'adolescence. À cet âge, on peut avoir le cuir chevelu plus gras, il est donc préférable de se laver les cheveux plus souvent", a-t-il précisé.

Entre deux lavages, le dermatologue a conseillé de prendre soin de la peau de son crâne, en massant son cuir chevelu avec des huiles nourrissantes ou en se mouillant la tête sans utiliser de shampoing. "Cela permet de se débarrasser des cellules mortes de la peau et des débris", a ajouté le spécialiste.