Pollution intérieure : les plantes élimineraient les toxines cancérigènes

"Nous savons que la qualité de l'air intérieur est souvent beaucoup plus polluée que celle de l'air extérieur, ce qui a un impact sur la santé mentale et physique. Mais une étude a montré que la présence de plantes à l'intérieur peut faire une énorme différence", a déclaré Johan Hodgson, directeur d'Ambius. En effet, une récente étude, menée par des chercheurs à l’université technologique de Sydney (UTS), a révélé que certaines plantes seraient efficaces pour éliminer les polluants nocifs et cancérigènes présents dans l’air des logements ou des bureaux.

97 % des composés les plus toxiques éliminés en huit heures grâce aux plantes

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont examiné les effets de la présence d’un mur végétal dans les habitations. Ils ont observé que 97 % des composés les plus toxiques étaient éliminés de l'air ambiant en seulement huit heures. "Nous avons aussi noté que plus les toxines étaient concentrées dans l'air, plus les plantes les éliminaient rapidement et efficacement, ce qui montre que les plantes s'adaptent aux conditions dans lesquelles elles poussent", a expliqué Fraser Torpy, chercheur en biorestauration à l’UTS en Australie.

Les plantes élimineraient plus efficacement les polluants les plus nocifs liés à l'essence

Autre constat : les plantes éliminaient plus efficacement les polluants les plus nocifs liés à l’essence, par exemple le benzène, qui est classé comme cancérogène pour les êtres humains. Une bonne nouvelle, car les bureaux et les logements sont souvent reliés directement aux parkings, soit par des portes, soit par des ascenseurs, ce qui rend difficile d'éviter que des composés nocifs liés à l'essence ne s'infiltrent dans les zones de travail et les zones résidentielles. De nombreux bâtiments sont également exposés aux vapeurs d'essence provenant des rues et autoroutes avoisinantes.

"Respirer des vapeurs d'essence peut entraîner une irritation des poumons, des maux de tête et des nausées, et a été associé à un risque accru de cancer, d'asthme et d'autres maladies chroniques en cas d'exposition à long terme, ce qui contribue à réduire l'espérance de vie", a rappelé l’équipe.