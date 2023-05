Pollution intérieure : «Les parfums d’ambiance sont loin d’assainir l’air»

- Pourquoi Docteur : À la différence de la pollution de l'air extérieur, la dégradation de la qualité de l'air intérieur, qui est devenue une préoccupation de santé publique, reste encore négligée par les citoyens. Pourtant, est-il vrai qu’ils y sont plus exposés ?

Dr Frédéric Le Guillou : En effet, les Français passent 90 % de leur temps dans un bâtiment, que ce soit dans leur logement, au bureau, les magasins, les écoles, les crèches ou encore les transports. L’air que nous y respirons n’est pas toujours de bonne qualité. À vrai dire, l’air intérieur est même souvent plus pollué que l’air extérieur.

- Quels sont les polluants identifiés dans les habitations ?

En général, l’air ambiant est contaminé par des polluants chimiques. Parmi eux, on retrouve les composés organiques volatils (COV) émis par les meubles faits en bois compressé ou les canapés en tissu par exemple, le monoxyde de carbone dégagé par le chauffage, les chaudières, les cuisinières à gaz ou la fumée de tabac, les pesticides détectés sur les plantes d’intérieur.

Ensuite, il est aussi possible d’identifier des polluants dits "physiques". Il s’agit des particules fines et ultrafines provenant de l’extérieur lorsque l’on ouvre la fenêtre, des fibres minérales artificielles, de l’amiante présente dans les dalles de sol ou les plafonds, et du plomb provenant principalement des peintures.

Enfin, des contaminants biologiques sont également émis dans les lieux de vie : des moisissures, des acariens, des poils d’animaux, des virus et des bactéries comme les légionelles pouvant être à l'origine d'une infection respiratoire.

- Ces derniers mois, plusieurs recherches et professionnels de santé, notamment Isabella Annesi-Maesano, directrice de recherche à l’Inserm et épidémiologiste des maladies allergiques et respiratoires, ont signalé que les bougies dégradaient la qualité de l’air intérieur. Pourquoi doit-on s’en méfier ?

Les bougies, les désodorisants, les bâtons d’encens, les sprays et les diffuseurs de parfums sont souvent décrits comme des produits "purifiants" qui améliorent la qualité de l’air. Mais contrairement à ce que l’on peut penser, les parfums d’ambiance sont loin d’assainir l’air. Bien au contraire, ces produits, en particulier les bougies qui se consument, émettent des polluants volatils, comme le toluène, le formaldéhyde ou encore le benzène. Ces substances sont irritantes pour les poumons.

Autres produits du quotidien qui représentent un danger pour notre santé : les lingettes parfumées, les nettoyants désinfectants ou antibactériens, les sprays dégraissants, les adoucissants, les désodorisants… Tout le monde pense que les produits ménagers nous permettent d’avoir un intérieur sain et propre, mais en réalité, ils contiennent des substances chimiques qui polluent l’air et peuvent provoquer des problèmes de santé.

Quels sont les effets de la pollution de l’air intérieur sur la santé ?

À court terme, l’exposition aux polluants chimiques, biologiques et physiques peut provoquer des irritations des yeux, des picotements dans le nez, la sensation de gorge qui gratte, des démangeaisons ou une gêne respiratoire. À long terme, la pollution de l’air intérieur peut aggraver ou entraîner le développement de diverses maladies, telles que l’asthme, l’eczéma, des allergies respiratoires et des cancers. En cas de grossesse, certains produits, tels que les adoucissants, nuisent au bon développement du fœtus, car ils contiennent des perturbateurs endocriniens. Ils ont aussi un impact négatif sur la fertilité.

Comment limiter la présence des polluants intérieurs ?

Pour renouveler l’air et réduire la concentration de polluants présents dans les habitations, il convient d’aérer quotidiennement les pièces au moins 10 minutes par jour. Il faut aussi veiller au bon entretien et au bon réglage des systèmes de ventilation mécanique contrôlée (VMC). Pour cela, il est conseillé de ne pas boucher les entrées d’air, ni les grilles ou les bouchons d’extraction et de les nettoyer régulièrement. On préconise également d’éviter de fumer à l’intérieur, même si les fenêtres sont ouvertes.

En ce qui concerne les produits d’entretien, il est préférable d’utiliser du savon noir pour laver le sol, de nettoyer son appartement ou sa maison avec un inspirateur à filtre et des chiffons humides pour ne pas disperser la poussière. Chaque année avant le début de l’hiver, on recommande de faire vérifier les appareils à combustion et les installations par un professionnel.