Pollution de l'air : l'exposition prénatale associée à l'autisme chez les jeunes enfants

L'ESSENTIEL L’autisme concerne 700.000 personnes en France selon l’Inserm.

Une exposition prénatale aux polluants signifie que le bébé est exposé aux polluants quand il est encore dans le ventre de sa mère.

En France, l’autisme concerne 100.000 jeunes de moins de 20 ans, selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). L’autisme est intégré dans un ensemble plus vaste, appelé troubles du spectre de l'autisme (TSA), qui apparaissent généralement au cours de la petite enfance et persistent à l’âge adulte.

Les facteurs environnementaux de l’autisme encore mal connus

Les TSA se manifestent par des difficultés comportementales, notamment lorsqu’il s’agit de communiquer ou d’établir des interactions sociales. Selon l’Inserm, les TSA sont liés à des anomalies très précoces -d’origine anténatale- du neurodéveloppement. Bien qu'il y ait une forte composante génétique, le développement de l'autisme est multifactoriel. Les facteurs environnementaux, durant la grossesse, sont aussi en cause, “mais leur nature exacte n’est pas connue actuellement.”

Une étude publiée dans la revue Environment International apporte un élément de réponse. Selon les chercheurs, l'exposition prénatale à la pollution de l’air liée au trafic routier, qu’il s’agisse des gaz d'échappement des voitures mais aussi des autres polluants liés à la circulation, serait associée au développement de TSA chez les jeunes enfants.

Pour parvenir à leur conclusion, les scientifiques ont étudié les données de 318.750 enfants nés en Californie du Sud, aux États-Unis, entre 2001 et 2014. Ils les ont suivis pendant cinq ans. Leur but était de comprendre si le lien entre TSA et trafic routier venait des gaz d'échappement des voitures ou des autres formes de polluants liés au trafic routier (métaux, usure des pneus, freins, etc).

Autisme : gaz d’échappement et autres polluants liés aux TSA

Ainsi, les chercheurs ont analysé l’impact des particules fines PM2,5, de diamètre inférieure à 2,5 micromètres (µm), essentiellement présentes dans les gaz d'échappement des voitures. Indépendamment, ils ont aussi d’autres polluants. Enfin, ils ont étudié la combinaison des particules fines PM2,5 et des autres polluants combinés.

Résultats : les chercheurs estiment que les polluants autres que les particules fines PM2,5, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas présents dans les gaz d'échappement des voitures, sont aussi liés au développement de TSA.

Selon eux, réduire uniquement le niveau gaz d’échappement -et donc de particules fines PM2,5- ne sera pas une mesure suffisante pour qu’il n’y ait plus de lien entre l’exposition prénatale au trafic routier et le développement de TSA.