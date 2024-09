Enfant : un lien entre les problèmes de comportement et le taux de cortisol dans les cheveux

L'ESSENTIEL Une étude révèle un lien entre taux élevé de cortisol dans les cheveux des enfants et des troubles du comportement majeurs.

Le taux de cortisol dans les cheveux des enfants est également influencé par le bruit environnemental. Toutefois, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre l'association.

Pour les chercheurs, le taux de cortisol dans les cheveux pourrait être un outil pour évaluer le stress chronique.

"Le cortisol est généralement présent dans le sang, la salive et l'urine, entre autres, et indique un niveau momentané de cortisol. Cependant, le cortisol s'accumule dans les cheveux. Ce qui indique un degré de stress à long terme, en d'autres termes, le stress chronique", explique Ane Arregi-Otxotorena de la faculté de psychologie de l'université du pays basque.

Lors de ces travaux, la chercheuse a également découvert que les problèmes de comportement des enfants sont liés à des taux élevés de cortisol dans les cheveux. Par ailleurs, l’exposition à des facteurs susceptibles de causer un stress chronique peut aussi être repéré par le taux de cortisol capillaire.

L’ensemble des découvertes de la scientifique espagnole et de son équipe ont été présentées dans la revue Hormones and Behavior en août 2024.

Un taux élevé de cortisol dans les cheveux lié aux troubles du comportement des enfants

Pour cette recherche, Ane Arregi-Otxotorena a repris les données du INMA project, une étude sur plusieurs années suivant des familles dès la grossesse. Elle a analysé des échantillons de cheveux prélevés sur des enfants de 11 ans pour évaluer les hormones présentes dans la fibre.

La première découverte de l’équipe : des niveaux plus élevés de cortisol dans les cheveux sont associés à des problèmes de comportement majeurs observés chez les enfants comme des difficultés à gérer leurs émotions, la mauvaise estime de soi, l'hyperactivité ou encore des problèmes relationnels avec les pairs... "Il est important de noter que le stress maternel était positivement lié aux difficultés comportementales chez les enfants", ajoutent les auteurs dans leur article. Ainsi, ils avancent que le stress de la mère pourrait aussi influencer le niveau de cortisol capillaire des enfants.

En cherchant à comprendre le lien entre le niveau de cette hormone dans les cheveux et les troubles comportementaux des plus jeunes, ils ont fait une autre découverte surprenante : le taux de cortisol est également influencé par le bruit environnemental.

"Une exposition plus élevée au bruit environnemental est associée à des niveaux de cortisol plus faibles. Nous avons vu que plus le niveau de bruit est élevé, plus les niveaux de cortisol sont bas. Lors de la classification de l'analyse par sexe, cette relation n'était significative que dans le cas des garçons", précise la scientifique.

Ainsi, un stress aigu initial causé par le bruit entraînerait une augmentation temporaire des niveaux de cortisol, mais le stress chronique causé par une exposition à long terme à des niveaux de bruit élevés réduirait ensuite les taux de l'hormone. Pour tenter de comprendre cette relation inattendue, les chercheurs comptent mener une nouvelle étude sur ce point précis avec un échantillon plus large.

Le taux de cortisol capillaire pourrait aider à comprendre l’origine du stress chronique

Pour les chercheurs, ces travaux soulignent que l'exposition simultanée à différentes caractéristiques environnementales, sociales et individuelles impacte la concentration de cortisol capillaire. Avec l’aide de nouvelles études permettant d’avoir une vision plus claire de ce lien complexe, le taux de l'hormone dans les cheveux pourrait être un outil utile pour évaluer le niveau stress chronique, mais également la présence de facteurs de risque.

"Cela pourrait aider au déploiement de politiques publiques efficaces. En fait, savoir ce qui peut causer le stress chronique de la population dans un endroit spécifique peut faciliter la mise en œuvre de politiques pour le prévenir", assure la scientifique dans un communiqué.