Comportement : les chiens seraient bons pour le développement des enfants

Le chien est le meilleur ami de l’homme, mais il serait aussi celui des enfants. Dans Pediatric Research, des chercheurs expliquent qu’avoir un compagnon à 4 pattes est positif pour le développement psychologique des plus jeunes. Ils constatent que les enfants qui ont un chien à la maison souffrent globalement moins de problèmes de comportement ou de troubles liés aux interactions sociales, en comparaison à ceux n’en ayant pas.

Moins de problèmes de comportement

Les chercheurs se sont intéressés à des enfants de 3 à 5 ans. Ils ont recueillis des données sur leur famille : nombre de frère et sœur, temps passé devant les écrans, statut professionnel et différents indicateurs sociaux-démographiques. Lorsqu’un chien était présent dans le foyer, les scientifiques ont recueilli des informations sur le temps de jeu avec l’animal et les promenades en famille avec lui. Ensuite, ils ont mesuré le niveau de développement social et émotionnel des enfants à l’aide d’un test.

L’équipe a constaté que la présence d’un chien réduit de 30% le risque de souffrir de troubles du comportement, de 40% celui d’avoir des problèmes liés aux interactions sociales et augmente de 34% les chances d’avoir un comportement prosocial, c’est-à-dire d’être dans le souci et l’attention à l’autre.

Pas de lien de cause à effet

Ces constats ne sont que des corrélations, aucun lien de cause à effet n’a été prouvé pour l’instant. "Nous ne sommes pas en train de dire "courez acheter un chien", c’est une décision vraiment importante, précise l’autrice principale de l’étude, Hayley E. Christian dans le New York Times. Posséder un chien signifie que vous avez des responsabilités et cela a un coût." Elle insiste toutefois sur les bienfaits recensés lorsqu’un chien est présent dans le foyer. La présence d’un animal dans la maison nécessite quand même de la vigilance. Les enfants ne doivent jamais être laissés seul avec un chien, et il est important de leur expliquer quel comportement adopter : ne pas tirer la queue, les oreilles, etc. En France, 59,7 millions de foyers possèdent un animal de compagnie, pour 7,6 millions d’entre eux, il s’agit d’un chien.