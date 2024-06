Les niveaux de cortisol en fin de grossesse peuvent prédire le sommeil des nourrissons

L'ESSENTIEL Le cortisol est "le produit final de l'axe hypothalamo-adrénergique-hypophysaire (HPA)."

Un taux élevé de cortisol capillaire néonatal, un indice de la production de cortisol fœtal au cours du troisième trimestre de grossesse, indique des difficultés à s'endormir chez un bébé à l’âge de 7 mois.

Cependant, le cortisol capillaire néonatal n’est pas associé à la durée du sommeil et au nombre de réveils nocturnes.

On le sait : lorsqu’un nouveau-né ne dort pas la nuit, la santé physique et mentale des parents en pâtit. Il est donc essentiel d'identifier les indicateurs de la santé du sommeil du nourrisson. "Le fonctionnement de l'axe hypothalamo-adrénergique-hypophysaire (HPA) chez le fœtus est un prédicteur potentiel qui n'a pas été testé, car il est lié aux comportements de sommeil et a été impliqué dans le développement de troubles du sommeil. Le cortisol, produit final de l'axe HPA, pourrait jouer un rôle important dans la régulation du sommeil au cours de la période postnatale précoce. Cependant, on a peu de connaissances sur le lien entre le cortisol fœtal et le sommeil au cours de la petite enfance", ont déclaré des scientifiques l'université de Denver (États-Unis). C’est pourquoi ils ont décidé de mener une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Sleep.

Du cortisol capillaire a été prélevé chez 70 nourrissons

Dans le cadre de leurs recherches, l’équipe a prélevé du cortisol dans les cheveux de 70 bébés, dont 57 % étaient de sexe féminin, dans les premiers jours suivant leur naissance. Les parents ont ensuite rempli un questionnaire sur le sommeil (sa durée, le temps passé à s'éveiller pendant la nuit, le nombre de réveils nocturnes) lorsque leur enfant avait 7 mois. "Les participants n'ont pas reçu de glucocorticoïdes exogènes (qui réduisent la sécrétion de thyréostimuline, un stimulateur et régulateur d’hormones thyroïdiennes) pendant la période prénatale", ont précisé les chercheurs. Les analyses ont varié en fonction de l'âge gestationnel à la naissance et du rapport entre le revenu et les besoins de la famille.

Les bébés ayant un taux de cortisol capillaire plus élevé ont mis plus de temps à s'endormir à l'âge de 7 mois

Les résultats ont montré un taux plus élevé de cortisol capillaire néonatal, un indice de la production de cortisol fœtal au cours du troisième trimestre de grossesse, permettait de prévoir une latence d'endormissement plus longue à 7 mois. En revanche, le cortisol capillaire néonatal n'était pas lié à la durée du sommeil et au nombre de réveils nocturnes. "Bien que l'augmentation du cortisol au cours de la grossesse soit normale et importante pour préparer le fœtus à la naissance, nos travaux suggèrent que des niveaux de cortisol plus élevés en fin de grossesse pourraient prédire que le nourrisson aura des difficultés à s'endormir. Cela souligne la nécessité de mieux comprendre quels facteurs peuvent préparer le terrain pour une meilleure santé du sommeil dans la petite enfance et au-delà", a indiqué Melissa Nevarez-Brewster, co-auteure de l'étude.

Selon eux, les futures recherches devraient examiner davantage les effets potentiels à long terme de la production de cortisol par le fœtus sur la santé du sommeil pendant la petite enfance et l'enfance.