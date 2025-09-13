L'insomnie chronique fait vieillir le cerveau de 3,5 ans

L'ESSENTIEL Les personnes souffrant d'insomnie chronique peuvent connaître des déclins plus rapides de la mémoire et de leurs capacités cognitives.

L’insomnie ne rend pas uniquement la journée suivante difficile à assumer, elle fait également vieillir leur cerveau plus vite. Des travaux publiés dans la revue Neurology le 10 septembre 2025, révèlent que les personnes qui ont des insomnies au moins 3 fois par semaine pendant 3 mois font face à un risque accru de déficience cognitive légère ou une démence de 40 % par rapport aux bons dormeurs.

Insomnie chronique : un risque de déclin cognitif accru de 40 %

Pour comprendre les conséquences à long terme des insomnies sur la santé cérébrale, les chercheurs ont suivi 2.750 personnes âgées en moyenne de 70 ans – pendant une moyenne de 5,6 ans. 16 % des participants souffraient d'insomnie chronique.

Il a été demandé à l’ensemble des volontaires de réaliser des tests cognitifs et de mémoire tous les ans. Certains ont aussi passé des scanners cérébraux pour rechercher des hypersignaux de la substance blanche – des zones où la maladie des petits vaisseaux peut avoir endommagé le tissu cérébral – et des plaques amyloïdes, une protéine liée à la maladie d'Alzheimer. Au cours de l'étude, 14 % des insomniaques chroniques ont développé un trouble cognitif léger ou une démence. Le taux était de 10 % dans le groupe sans problème de sommeil.

Après avoir pris en compte des facteurs comme l'âge, l'hypertension ou encore l’usage de somnifères, les scientifiques ont constaté que les personnes souffrant d'insomnie étaient 40 % plus susceptibles de développer des troubles cognitifs légers ou une démence par rapport aux autres. Selon leurs calculs, cela représente un vieillissement cérébral de 3,5 années supplémentaires.

Dans un deuxième temps, l’équipe a distingué parmi le groupe insomniaque, les patients qui ont déclaré avoir moins dormi que d'habitude au cours des deux dernières semaines et ceux ayant dormi plus que d’habitude. Ils ont découvert que les personnes ayant moins dormi qu’à l’accoutumé était plus susceptibles d'avoir des résultats plus faibles aux tests cognitifs, comparés à ceux passés quatre ans de plus. Ils avaient également plus d'hypersignaux de la matière blanche et de plaques amyloïdes.

Les volontaires insomniaques ayant dormi plus que d'habitude, affichaient moins d'hypersignaux de la matière blanche qu’au début de l'étude. Certains groupes étaient particulièrement vulnérables. “Les participants qui sont porteurs du gène APOE e4 – lié à un risque plus élevé de maladie d'Alzheimer – ont montré des baisses plus importantes de la mémoire et des capacités de réflexion”, ajoutent les auteurs dans leur communiqué.

L’insomnie affecte le cerveau durablement

"L'insomnie n'affecte pas seulement la façon dont vous vous sentez le lendemain, elle peut aussi avoir un impact sur la santé de votre cerveau au fil du temps", souligne le Dr Diego Z. Carvalho, l’auteur de l'étude lors de ses conclusions. "Nous avons constaté un déclin plus rapide des capacités de réflexion et des changements dans le cerveau qui suggèrent que l'insomnie chronique pourrait être un signe avant-coureur précoce ou même contribuer à de futurs problèmes cognitifs."

Pour lui, ses travaux confirment également l'importance de traiter l'insomnie chronique, "non seulement pour améliorer la qualité du sommeil, mais aussi potentiellement pour protéger la santé du cerveau à mesure que nous vieillissons". "Nos résultats ajoutent également à un nombre croissant de preuves que le sommeil n'est pas seulement une question de repos, mais aussi une question de résilience cérébrale", conclut-il.