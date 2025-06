Insomnie : vous pensez être éveillé alors que vous dormez ? C’est normal !

L'ESSENTIEL La perception du sommeil et de l’éveil ainsi que les systèmes de régulation qui s’y rapportent, sont généralement intacts chez les insomniaques, selon une nouvelle étude.

Ainsi, leurs plaintes subjective de mauvaise qualité du sommeil pourraient être liées à des mécanismes cognitifs, émotionnels et comportementaux persistants.

Les chercheurs avancent que la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie devrait être prescrite comme traitement de première intention, prioritairement aux médicaments.

Si vous interrogez des insomniaques sur la qualité de leur sommeil, ils vous répondront qu’elle est très mauvaise, et même qu’ils ont eu des phases d’éveil pendant la nuit. Toutefois, une nouvelle étude révèle que leur perception du sommeil et de l’éveil, ainsi que les systèmes de régulation qui y sont liés, fonctionnent aussi bien que chez des personnes ne souffrant pas d’insomnie.

Ainsi, pour les chercheurs des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), de l'Université de Genève (UNIGE) et de Berne (UniBE), penser être éveillé alors que l’on dort est courant et normal, et non le signe d’un trouble du sommeil.

Les résultats ont été détaillés dans la revue Scientific Reports.

Pas de différence de perception sommeil/éveil entre les insomniaques et les personnes en bonne santé

Pour déterminer si les plaintes subjectives de mauvaise qualité ou de durée insuffisante du sommeil des insomniaques étaient justifiées, l’équipe a réuni 30 personnes en bonne santé et 30 patients souffrant d’insomnie dans un laboratoire du sommeil. Dans un premier temps, les volontaires ont dormi “normalement” pendant deux nuits. Puis, lors de la troisième, il était demandé aux participants de porter un bracelet vibrant. Ce dernier se mettait en marche jusqu'à 12 fois durant leur phase de sommeil lent (NREM) afin de les réveiller. Ensuite, les participants devaient indiquer s’ils dormaient ou s'ils étaient éveillés au moment du stimulus.

Résultat : la moitié des participants des deux groupes ont déclaré qu'ils dormaient, tandis que l’autre assurait être éveillée. Or, l'activité cérébrale à haute fréquence pendant le sommeil, considérée comme un indice d'éveil, était associée à la perception d’éveil dans les deux groupes. "Bien que les patients et patientes insomniaques aient souffert subjectivement d’un mauvais sommeil pendant de nombreuses années, les paramètres objectifs et leur perception du sommeil et de l'éveil n’ont pas différé de manière significative de ceux des participants et participantes en bonne santé", notent les auteurs dans leur communiqué.

La thérapie cognitivo-comportementale devrait être le traitement de première intention de l’insomnie

Ainsi, pour les chercheurs, ces résultats “renforcent le concept émergent de la persistance physiologique d’une activité semblable à l'éveil durant le sommeil (continuum sommeil-éveil) qui dépasse le concept traditionnel d’une frontière stricte entre le sommeil et l'éveil”. Ils montrent également que la régulation du sommeil et de l'éveil serait finalement intacte chez les insomniaques. "Ces plaintes semblent plutôt se développer au fil du temps sous l’effet de mécanismes cognitifs, émotionnels et comportementaux persistants, qui doivent encore être approfondis", estiment les scientifiques.

Face à cette découverte, l’équipe ajoute que la thérapie cognitivo-comportementale – qui vise à remplacer les pensées et les comportements problématiques par des conduites souhaitées en s'appuyant sur la psychologie scientifique – devrait être le traitement de première intention contre l’insomnie, avant même les médicaments. D'ailleurs, d’autres travaux se concentrant sur le concept de continuum sommeil-éveil et la mise en œuvre plus large de la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie ont été lancés.